Filmszerep húzta ki Kárpáti Rebekát a gödörből: „Éppen a legnagyobb mélypontomat éltem meg”

A Legénybúcsú Kárpáti Rebeka számára sokkal több, mint egy film, hiszen nem csak élete első ilyen szakmai kihívását kapta meg általa, de épp akkor érkezett az életébe ez a lehetőség, amikor úgy tűnt, semmi sem úgy alakul, ahogy szeretné. Az elmúlt egy évben azonban hatalmasat fordult a világ a színésznővel, amiről most a Borsnak mesélt először.

Kárpáti Rebeka Legénybúcsús szerepe cseppet sem olyan felszínes, mint elsőre tűnik, a színésznő számára ez egy igazi kihívás volt (Fotó: Kárpáti Rebeka)

Kárpáti Rebeka szerepei közül nehéz kedvencet választani, de a Játékszín Legénybúcsú előadása mindenképpen az elsők között van. Most ráadásul film is készül Szente Vajk darabjából, amiben a színésznő a női főszerepet játssza. Rebeka lapunknak elárulta, mit jelent neki ez a lehetőség.

A színészként ez az eddigi legnagyobb szakmai kihívás az életemben, úgyhogy nem volt kérdés, hogy a forgatások idejére minden mást félreteszek, és ez élvez prioritást. Szerencsére ezt a vállalkozásaimban és az életem más területein is könnyen meg tudtam oldani. Nyilván imádom a színházat is, de egyértelműen a film áll hozzám közelebb. Négy évig szerepeltem sorozatban, tehát ilyen szempontból nem újdonság ez az életemben, de mozifilmes lehetőséget eddig nem kaptam, ezért nagyon hálás vagyok, hogy a casting után Szente Vajk rendező engem választott Candy szerepére

– kezdte.

„Talán azért szeretem jobban a filmet, mert az természetesebb. Egy színpadon úgy kell létezni a térben, hogy az utolsó ember is hallja a hangodat, lássa a mozdulataid, a mimikád, szóval az számomra sokkal kevésbé életszerű, kicsit túlzó. Míg a film ennél sokkal lágyabb, intimebb, és éppen azért közelebb is áll hozzám” – mesélte.

Kárpáti Rebeka filmszerepe nem szenved hiányt szexi fehérneműs jelenetekben (Fotó: YouTube)

Kárpáti Rebeka szexi jeleneteket is bevállalt

A Legénybúcsú előzetese alapján nem csak bonyodalmakban és nevetésben, de dögös pillanatokban sem lesz hiány. Most az is kiderült, Rebeka mit gondol a fehérneműs jelenetekről.

Ugyanezt a szerepet már évek óta játszom a színházban, és ott is vannak fehérneműs részek, szóval ez számomra nem volt újdonság. Nyilván, teljesen rendben van az, hogy aki megnézi az előzetest azt látja, hogy van benne egy lány, aki fehérneműben, ájultan jelenik meg, de ez a szerep ennél sokkal több. Nem lövöm le a poént, de a karakterem nem csupán csinos, hanem rafinált is, ami színészi kvalitásokat is igényelt bőven, ezért borzasztóan örültem, hogy jött ez a lehetőség

– mondta el a véleményét.