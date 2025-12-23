KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Ettől mindenki szíve megolvadt: megríkatott egy kislányt Jákob Zoli

Jákob Zoli
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 15:10
Karácsony előtt váltotta valóra az álmát. Jákob Zoli ismét bebizonyította, hogy aranyból van a szíve.
Nem túlzás kijelenteni, hogy Jákob Zoli nem csupán az ország leggazdagabb embere, de neki van az egyik legnagyobb szíve is. A körmöskirály rendszeresen jótékonykodik és segít a hátrányos helyzetű családoknak saját alapítványa, a Jákob Zoli Alapítvány segítségével. Az egykori Nagy Ő emellett piros Ferrarijával időről időre az utcákat járja, hogy ajándékokkal kedveskedjen a fiataloknak, a megható találkozásokról pedig videókat is közzétesz a közösségi oldalán, amivel mindig sikerül megérintenie a követőit.

Jákob Zoli ajándéka láttán könnyekben tört ki egy kislány / Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Egy kislányt lepett meg Jákob Zoli - szem nem maradt szárazon

A minap az üzletember ismét egy olyan felvétellel jelentkezett, amelyen egy csapatnyi gyereket lepett meg az utcán. Ekkor egy választós játék keretein belül dönteniük kellett, elfogadják-e a felkínált telefont, vagy inkább egy csomagot kérnek, amelyben nem lehetett tudni, mi lapul: az ötből kettő üres volt, háromban rejtőzött ajándék. Az egyik kislány a dobozra bökött, amiben, mint kiderült, egy rózsaszín iPhone 15 volt, és aminek az új tulajdonosa annyira megörült, hogy könnyekben tört ki.

Meglepetésekkel teli volt a mai utcai ajándékozás. Volt itt rengeteg örömkönny és hatalmas boldogság, és egy kis hangolódás a karácsonyra

- jegyezte meg a videót tartalmazó Instagram-posztjában Jákob Zoli, mialatt a kommentszekcióban a rajongók meghatottan fejezték ki neki az elismerésüket.

Mutatjuk is a megindító felvételt!

 

 

