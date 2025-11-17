Sztárban Sztár All Stars: Elképesztő, amit Horvát Tamás mondott a kiesése után

Bár győzni jött a TV2 sikerműsorába Horváth Tomi, végül nem bánja, hogy nem sikerült. A Sztárban Sztár All Stars kiesője ugyanis fantasztikus embereket ismert meg versenyzőtársai személyében, szuper élményekkel a szívében távozik és nagyon fontos dolgot tanult meg.

A Sztárban Sztár All Stars 2025 legújabb kiesője, Horváth Tamás elbűvölte Natalia Oreirot is, aki a műsor vendégzsűrije volt a második adásban (Fotó: Bors)

Sztárban Sztár: Horváth Tomi nem bánja kiesését

Hétről-hétre beleadta szívét-lelkét a népszerű énekes, hogy az élő show-műsorra minél színvonalasabb produkciót tehessen a színpadra. A Sztárban Sztár All Stars 11. kiesőjének az sem okozott gondot, ha női ruhában, magassarkú cipőben kellett énekelnie, nagyon emlékezetes pillanatokat okozott többek közt Jennifer Lopez, vagy éppen Natalia Oreiro bőrébe bújva.

„Nagyon jól vagyok, minden oké, ha ki kell esni, akkor így kell kiesni” – kezdte a Borsnak kiesése után Horváth Tomi.

Az, hogy Veréb Tamással álltam ott a végén, egy korábbi évad győztessel, egyáltalán nem érzem magam rosszul miatta, sőt! Nagyon örülök, hogy Tomi jutott tovább, mert ő egy fantasztikus átalakuló, benne még olyan mélységek vannak, amit a nézőknek még látnia kell! De ez egyébként igaz a másik négy továbbjutott versenyzőre is. Ez most így alakult, őszintén mondom, hogy nem bánom. Mert ez egy fantasztikus utazás volt, fantasztikus élmény, de rengeteg mindent félretettem a verseny miatt, sok minden kimaradt az elmúlt két hónapban.

A dunaújvárosi énekes, aki korábban megmutatta honnan származik, azt is elárulta, hogy a műsor miatt átalakította megszokott életét, sok mindent félretett, hogy nyugodtan tudjon készülni a produkciókra.

Olyannyira, hogy nagyon sok projektem áll, gondolok itt klip-forgatásokra, dalszerzésre, hisz be kell fejeznem sok-sok dalt. Ezen kívül a zenekarom vár engem, mert hamarosan kezdődik a decemberi, karácsonyi turnénk. Szóval bár nagyon fog hiányozni ez az egész, furcsa lesz, hogy nem erről szólnak a napjaim, de nem érzem magam rosszul. Én megnyertem a Sztárban Sztár ötödik évadát, köszönöm szépen, azt már nem veheti el senki és ezért nagyon hálás vagyok!

Kutyasétáltatás az első dolga

Kíváncsiak voltunk arra is, mi lesz az első dolga, miután levette az utolsó jelmezt, amit a műsorban viselt.