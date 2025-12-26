Gyermekének üzent Horváth Csenge: "Félúton hozzád"

Habár már csak pár nap van hátra 2025-ből, Horváth Csenge várhatóan már mindennél jobban várja, hogy 2026-ot írjunk. Fésűs Nelly lánya ugyanis mint ismert, gyermeket hord a szíve alatt. Ennek kapcsán pedig a gyönyörű kismama most, egy terhespocakos fotót közölve, közösségi média oldalán elárulta, immáron várandósságának felénél jár.

Várandósságának felénél jár Horváth Csenge. Fotó: Markovics Gábor

Terhespocakos fotót közölt Horváth Csenge

Félúton hozzád

- írta legújabb Instagram-bejegyzésében a modell, aki egy párjával közös, meghitt fotót osztott meg. A képet látva pedig természetesen a büszke nagymama is megjelent Csenge komment szekciójában:

Már nagyon várunk

- üzente unokájának.

Csenge terhespocakos fotója nem sokkal azok után érkezett, hogy a kismama nyíltan vállalta, kikéri az őt ért támadásokat, amelyeket a terhessége körüli pletykák után kapott, mielőtt megerősítette volna, anya lesz:

Az elmúlt hónapban olyan hírek és találgatások jelentek meg rólam és a páromról, amelyek messze túlmutatnak a tisztesség és az emberség határain. Megdöbbent és mélyen elszomorít, hogy vannak, akik egy meg nem született gyermekről és egy olyan emberről, akit nem is ismernek, gondolkodás nélkül terjesztenek bántó, valótlan állításokat. Talán most válik mindenki számára legérthetőbbé, miért nem beszélek szinte soha a magánéletemről. Nem azért, mert titkolózni szeretnék, hanem azért, mert úgy érzem: bármit mondanék vagy tennék, bárhogyan próbálnám óvni a szeretteimet, nem megy… el vagyok hordva mindennek, velük együtt

- kezdi hosszú irományában Csenge kiemelve, életének egyik legszebb időszakában kell ezekkel szembesüljön.

Csenge fotója IDE kattintva érhető el.