Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Árpád névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Fésűs Nelly tisztázta: ez az igazság lánya terhességéről

terhesség
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 11. 09:25
Fésűs NellyHorváth Csenge
Hát ez az igazság! A sztáranyuka is reagált Horváth Csenge terhessége hírére.

Jó ideje lehetett hallani pletykákat arról, hogy talán babát vár Fésűs Nelly lánya. Horváth Csenge terhessége egészen szerdáig csak találgatás volt.

Fésűs Nelly is reagált: elárulta az igazságot lánya, Horváth Csenge terhessége
Fésűs Nelly is reagált: elárulta az igazságot lánya, Horváth Csenge terhessége kapcsán Fotó: Máté Krisztián

Horváth Csenge terhessége: Fésűs Nelly is reagált

Noha a modell Csenge igyekszik annyira védeni a magánéletét, amennyire csak lehet, és emiatt nem sok mindent oszt meg rajongóival, a Bors már novemberben írt a pletykákról, miszerint Fésűs Nelly lánya terhes lehet. A gyönyörű modell/influenszer állítólag egy Gyergyószentmiklóson született üzletember, B. Ottó kedvese, ugyanakkor nem sűrűn mutatkoznak együtt, így igazi meglepetés volt a követők számára, amikor szerdán megjelent a terhességet bejelentő poszt.

A képet később maga a színésznő Fésűs Nelly is megosztotta Instagramján, a következő szöveggel: "Igen, igaz! A legboldogabb nagyi vagyok a világon! Szeretlek titeket!"

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu