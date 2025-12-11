Fésűs Nelly tisztázta: ez az igazság lánya terhességéről

Jó ideje lehetett hallani pletykákat arról, hogy talán babát vár Fésűs Nelly lánya. Horváth Csenge terhessége egészen szerdáig csak találgatás volt.

Fésűs Nelly is reagált: elárulta az igazságot lánya, Horváth Csenge terhessége kapcsán Fotó: Máté Krisztián

Horváth Csenge terhessége: Fésűs Nelly is reagált

Noha a modell Csenge igyekszik annyira védeni a magánéletét, amennyire csak lehet, és emiatt nem sok mindent oszt meg rajongóival, a Bors már novemberben írt a pletykákról, miszerint Fésűs Nelly lánya terhes lehet. A gyönyörű modell/influenszer állítólag egy Gyergyószentmiklóson született üzletember, B. Ottó kedvese, ugyanakkor nem sűrűn mutatkoznak együtt, így igazi meglepetés volt a követők számára, amikor szerdán megjelent a terhességet bejelentő poszt.

A képet később maga a színésznő Fésűs Nelly is megosztotta Instagramján, a következő szöveggel: "Igen, igaz! A legboldogabb nagyi vagyok a világon! Szeretlek titeket!"