Megtörte a csendet a pletykák közepette Hódi Pamela: "Ezt megtartottam, mert nagyon jó érzés ránézni..."

Már jó ideje pletykák övezik Hódi Pamela és férje, Tóth Bence házasságát. A sztáranyuka annak idején Berki Krisztián oldalán vált ismertté, majd, miután megszületett a közös lányuk, Nati, az ország egyik legkedveltebb édesanyjaként szerepelt. A kapcsolatuk felbomlása után Pamela megismerkedett az egykori labdarúgóval, Tóth Bencével, akivel hamarosan összeházasodtak, 2021-ben pedig világra jött a kislányuk, Evolet Olívia. A rajongók azonban mostanra több aggasztó jelre is felfigyeltek kettejük körül, és a híresztelések szerint nem csupán megromlott a házaspár kapcsolata, de már nem is élnek együtt.

Édes fotóval jelentkezett Hódi Pamela / Fotó: Mate Krisztian

A pár egyik tagja sem kommentálta eddig a pletykákat, sőt, amikor egy hazai lap felkereste ezzel kapcsolatban Pamelát, a sztáranyuka nem kívánt nyilatkozni - igaz, nem is cáfolta a feltételezéseket. Akármi is az igazság, egy bizonyos: Pamela továbbra is a gyermekeire igyekszik fókuszálni, akik a legfontosabbak a számára. A minap például egy szívmelengető fotóval és beszámolóval jelentkezett az Instagram-oldalán, amelyen a kisebbik lánya ágyneműjét mutatta meg.

Kislánykoromban még én takaróztam benne, ma pedig a második kislányom

- árulta el a sztáranyuka, majd hozzátette, nemrég arra kérte az édesanyját, keressen neki régi huzatot, mert Viának (vagyis, Olíviának) szeretett volna varratni egy vastag szivacsos lepedőt az óvodába.

Ezt megtartottam, mert nagyon jó érzés ránézni, és persze Viának is nagyon tetszik

- tette hozzá Pamela, akinek a fényképe számtalan követőben ébresztett nosztalgiát.

Jaj, ilyenem nekem is volt! Kedvenc ágyneműm, szerintem meg is van még nekünk

- újságolta el az egyik kommentelő.

Nekem is volt ilyenem gyerekkoromban. Nagyon jó érzés volt most erre visszaemlékezni

- tette hozzá egy másik követő.

