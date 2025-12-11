Hódi Pamela nem kertelt, beismerte: bőven belefér ennyi “csalás”

Továbbra is nagy a csend Hódi Pamela házassága körül. A sztáranyuka egykor Berki Krisztián párjaként tett szert hírnévre, majd a kislányuk, Nati születése után az ország egyik legkedveltebb édesanyjává lépett elő. Miután a kapcsolatuk véget ért, Pamela megismerkedett az egykori labdarúgóval, Tóth Bencével, akivel nem sokkal később összeházasodtak, majd 2021-ben világra jött a közös gyermekük, Evolet Olívia. Ezelőtt két hónappal viszont olyan pletykák röppentek fel, hogy válságban a kapcsolatuk, amelyet a pár egyik tagja sem kommentált azóta sem, mialatt olyan híresztelések is napvilágot láttak, hogy már nem is élnek együtt.

Hódi Pamela magánéletét illetően továbbra is nagy a bizonytalanság / Fotó: Gáll Regina / Bors

Azt, hogy pontosan mi az igazság, csak Pamela és Bence tudná megmondani, ők azonban egyelőre hallgatnak: mi több, amikor egy hazai lap felkereste, Berki Krisztián egykori partnere nem kívánta kommentálni a híreszteléseket – igaz, nem is cáfolta a pletykákat. A sztáranyuka manapság a közösségi oldalán többnyire a gyermekeivel és a közelgő ünneppel kapcsolatban tesz közzé tartalmakat: nemrég például az idősebbik lánya, Nati kedvenc ételéről osztott meg egy fotót, amely - mint mondta -, szerencsére néhány perc alatt elkészíthető.

Felénk a rendelés nem opció igazán, így addig addig kutattam, míg megtaláltam a Bellozzo paradicsomos-mozzarellás gnocchi tökéletes receptjét. A gnocchi bolti, nem én készítettem de szerintem bőven belefér ennyi “csalás”

- írta meg Pamela, hozzátéve: a meglepetése nagy sikert aratott.

