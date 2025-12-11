Hódi Pamela nem kertelt, beismerte: bőven belefér ennyi “csalás”

Továbbra is nagy a csend Hódi Pamela házassága körül. A sztáranyuka egykor Berki Krisztián párjaként tett szert hírnévre, majd a kislányuk, Nati születése után az ország egyik legkedveltebb édesanyjává lépett elő. Miután a kapcsolatuk véget ért, Pamela megismerkedett az egykori labdarúgóval, Tóth Bencével, akivel nem sokkal később összeházasodtak, majd 2021-ben világra jött a közös gyermekük, Evolet Olívia. Ezelőtt két hónappal viszont olyan pletykák röppentek fel, hogy válságban a kapcsolatuk, amelyet a pár egyik tagja sem kommentált azóta sem, mialatt olyan híresztelések is napvilágot láttak, hogy már nem is élnek együtt.
Azt, hogy pontosan mi az igazság, csak Pamela és Bence tudná megmondani, ők azonban egyelőre hallgatnak: mi több, amikor egy hazai lap felkereste, Berki Krisztián egykori partnere nem kívánta kommentálni a híreszteléseket – igaz, nem is cáfolta a pletykákat. A sztáranyuka manapság a közösségi oldalán többnyire a gyermekeivel és a közelgő ünneppel kapcsolatban tesz közzé tartalmakat: nemrég például az idősebbik lánya, Nati kedvenc ételéről osztott meg egy fotót, amely - mint mondta -, szerencsére néhány perc alatt elkészíthető.
Felénk a rendelés nem opció igazán, így addig addig kutattam, míg megtaláltam a Bellozzo paradicsomos-mozzarellás gnocchi tökéletes receptjét. A gnocchi bolti, nem én készítettem de szerintem bőven belefér ennyi “csalás”
- írta meg Pamela, hozzátéve: a meglepetése nagy sikert aratott.
A fényképet és a posztot IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!
A sztáranyuka és a férje kapcsolatát övező pletykáknak egyébként az szolgáltatott alapot, amikor Pamela közösségi oldalán egyre ritkábban jelentek meg családi fotók, a szemfüles rajongók pedig még azt is kiszúrták, hogy nem hordja a gyűrűjét sem. A pár a közelmúltban ünnepelte az 5. házassági évfordulóját, ám Pamela ezúttal erről sem emlékezett meg a közösségi oldalán, noha ezt korábban mindig megtette. Időközben viszont már arról röppentek fel híresztelések, hogy van esély a békülésre Pamela és Bence között, a napokban pedig a sztáranyuka egy olyan fotót tett közzé, amely egy hotelszobában készült, ahol a jelek szerint kettesben szálltak meg. A rajongók ebből azt szűrték le, ismét teljes a béke a házaspár tagjai között. Az erről készült fotót ITT lehet megtekinteni!
