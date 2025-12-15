Szívszorító vallomást tett párjáról Herceg Erika: „Rettentően hiányzik, egyedül érzem magam”

Három és fél éve Magyarországon él a Megasztár mestere, ez idő alatt megtalálta azokat az embereket, akikkel jól érzi magát, szeret itt élni, itt képzeli el a jövőjét. Herceg Erika szerelme, Misha azonban nem akar ideköltözni, többek közt erről is mesélt Lékai-Kiss Ramónának TV2 Titkok Ramónával című podcastben.
Az énekesnő nagyon szerette a Megasztár minden pillanatát, még akkor is, amikor kapott hideget-meleget a kommentelőktől. Herceg Erika csak a jóra koncentrál, szerelme mindenben támogatja még úgy is, hogy közben távkapcsolatban élnek.
„Közöttünk volt egy deal a párommal, hogy én eljövök Budapestre és majd ingázni fogok, mert tudta, hogy én mennyire szeretnék valamit csinálni Magyarországon, mégis a magyar az anyanyelvem” – mesélte Herceg Erika a Titkok Ramónával műsorban.
Aztán megvolt az első casting és kitört a háború, folytatódtak ezek az események és most már úgy vagyunk, hogy ő előbb Svájcban élt az első két évben, az utóbbi másfél évben pedig Csehországban él. Mi a háború kitörése előtt építkeztünk Kijevben, akkor lett kész. Egy gyönyörű szép ház, nem is kicsi, mi ezt otthagytuk, a ruhákat, meg amit tudtak, beraktak a garázsba, én azóta sem voltam ott. Én egy kis bőrönddel jöttem el a castingra, két hete voltam itt, amikor hívott a párom, hogy háború van!
Az énekesnő, aki korábban őszintén mesélt az anorexiáról, elárulta, nagyon készül a karácsonyra párjával, de a Kárpátalján élő szüleihez egyedül megy.
A páromat a szüleim a nyolc év alatt kétszer látták… Az utóbbi három évben mi is elég keveset találkoztunk Mishával, egy évben háromszor-négyszer. Hogy hiányzik-e a babusgatás? Ő nem az a típus, pedig én az vagyok. De megtalálta a zsák a foltját és működik. Fel sem merült idáig, hogy lezárjuk a kapcsolatunkat. A Megasztár miatt elég keveset tudtunk együtt lenni, de a három találkozást úgy kell elképzelni, hogy olyankor két hetet, vagy egy hónapot együtt töltöttünk. Én ott is élek, Karlovy Vary-ban, ahol ő él, meg itt is élek. Azért is enged, mert én nem tudok szabadság nélkül élni, engem nem lehet beültetni egy aranykalitkába, hogy főzzél, meg sminkeljél, nekem muszáj fejlődnöm, feladatom van!
Arra a kérdésre, hogy ebbe az életbe hogyan, mikor fér majd bele az anyaság, Herceg Erika elárulta, ha majd fixen együtt élnek, egy helyen, akkor jöhet szóba.
„Én itt látom a jövőmet Magyarországon, de ő nem akar itt élni. Hogy mi lesz ennek a vége, nem tudom. Nagyon szeretem, minden rendben van, de rettentően hiányzik, egyedül érzem magam, nagyon egyedül érzem magam nélküle!”
- sírta el magát az énekesnő.
Hogy milyen titkok derülnek ki még Herceg Erikáról, az hétfőn déltől kiderül a TV2Play.hu oldalon, a teljes adás ott tekinthető meg!
