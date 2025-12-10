Herceg Erika muszlim párjával készül a karácsonyra: „Jelenleg nincs napirenden a gyermekvállalás”

Herceg Erika őszintén vallott az életéről a hot! magazinnak. Az énekesnő nyíltan beszélt a Megasztárban átélt tapasztalatokról, a párkapcsolatáról és arról is, hogyan érintik őt a bántó kommentek.

Herceg Erika sokáig nem tudta elfogadni önmagát

Fotó: Markovics Gábor Helyszín: Mystery Hotel Budapest / Stylist: Kiss Márk / Smink: Kardos Julia / Haj: Hatos Beatrix / hot! magazin

Herceg Erika számára a Megasztár nagy kihívás volt, de sokat fejlődött általa.

Az énekesnő új dala, a Sebzett az önelfogadásról és a belső gyógyulásról szól.

Herceg Erika és párja közösen alakítják ki saját ünnepi szokásaikat.

A Megasztár zsűrije vágyik az anyaságra, de elfogadja, hogy minden a maga idejében történik.

Herceg Erika Megasztár élménye és tapasztalatai

hot!: Nemrég véget ért a Megasztár. Hogyan élted meg ezt a műsort?

Herceg Erika: Nehéz folyamat volt, életem legnehezebb műsora. Azonban ez egy kétélű kés: amilyen komoly kihívás volt, annyira sokat tanultam belőle. Ez alatt a fél év alatt annyi tapasztalatot szereztem, mint még soha. A Sebzett című dalom is ebből az önismereti útból született, hiszen teljes mértékben én producerkedtem: a szövegtől a hangszerelésen át a klip sztorijáig mindent én irányítottam.

Maximalista vagyok, mindig én vagyok saját magam legnagyobb kritikusa és ellensége is.

Nagyon boldog és büszke vagyok, hogy megkaptam ezt a lehetőséget. Még akkor is, ha olykor-olykor hibáztam.

hot!: Miben hibáztál?

Herceg Erika: Amikor élő adásban duettet énekeltem a versenyzőimmel, hosszú évek után először izgultam produkció közben. Tudtam, hogy nagy az elvárás, miközben fizikailag gyenge voltam, és teljesen elszoktam a színpadtól, hiszen az elmúlt években alig álltam élőben közönség elé. Nem voltam elégedett a produkciómmal, de mesterként büszke vagyok: két versenyzőmet is a döntőig vittem. Mindez mégis motivál: újra szeretnék aktívabban foglalkozni azzal, amit hét évig professzionálisan csináltam, és amivel bejártam a világ egyharmadát. Az ember, ha kiesik a gyakorlatból, nem futhat rögtön maratont. Ritkán vagyok elégedett magammal, de most azért dolgozom, hogy bizonyítsam: méltó vagyok arra a székre, és elég erős vagyok ahhoz, hogy ott legyek, ahová pozicionálnak.