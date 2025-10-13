Herceg Erika szívproblémáiról vallott: „Nem is engedhetném meg magamnak az anorexiát, mert meghalnék”

Herceg Erika plasztikai beavatkozásai régóta foglalkoztatják a nyilvánosságot, ő azonban határozottan kiáll a saját verziója mellett. Nemrég követői kérdésére mindenre választ adott, többek között arra, hogy milyen külső beavatkozásoknak vetette alá magát. Az énekesnő évekkel ezelőtt csináltatta meg a melleit, ami véleménye szerint élete legjobb döntése volt, ezen kívül botoxoltatni szokta a homlokát, de más komolyabb szépészeti korrekciója nem volt. Az anorexiával vádolt zsűritag nemrég pontot tett a találgatások végére.

A Megasztár 2025 zsűri Herceg Erika érkezésével lett teljes (Fotó: Bánkúti Sándor)

Herceg Erika: „Óriási feszültség volt bennem”

Herceg Erika régen egy országokon átívelő tehetségkutató versenyben való győzelem után került abba az együttesbe, amellyel aztán meghódították a világot. Az ukrán lányokból álló formáció hét éven át töretlen népszerűségnek örvendett, ami éppen akkor fáradt el, amikor a Covid elsöpörte volna a fellépéseket, ráadásul a menedzsmentjük sem volt nyitott a megújulásra.

Megvolt a tapasztalatom, megvolt a tehetségem, a lelkesedésem, a szívem ahhoz, hogy felemeljük ezt a produkciót és nem támogatott ebben senki, mindig csak ígérgettek.

– kezdte Erika a Tények Plusz kamerái előtt. Mindemellett még testképzavarnak is kitették őket, hiszen olyan szerződést írattak alá velük, amelybe belefoglalták, hogy 55 kilónál nem lehetnek súlyosabbak a lányok, ami a fellépések mellett még nagyobb stresszt jelentett a tagoknak a mindennapokban.

Tudod, hogy milyen feszültség volt bennünk? Nemcsak bennem, hanem a lányokban is, amikor elkezdtünk az együttesben dolgozni, hiszen számított, hogy milyen ruhákat adtak ránk. A producer bodykat és miniruhákat terveztetett nekünk a színpadra!

Az együttes feloszlása után Erika Kazahsztánba költözött a barátjához, ahol szólókarrierbe kezdett, egészségügyi állapota azonban megállította a lendületet.

Herceg Erika betegsége miatt függesztette fel a karrierjét

Az együttes után elkezdtek rajtam kijönni a fáradtság tünetei, fizikálisan is. A szívemmel van baj, a mai napig. Periódusonként kardiológushoz kell mennem, és erősítenem kell, olyan vitaminokat szedek, amik a mindennapi étrendem részei. Nem is engedhetném meg magamnak az anorexiát, mert meghalnék.

Herceg Erika anorexiája tehát egyáltalán nem megalapozott, sőt mi több, életveszélyes állapot lenne számára. Odafigyel az étkezésére és mint mondja, nem nassol. S hogy a Megasztár 2025 zsűritagja mire vágyna még igazán?

Arra, hogy végre letelepedjek valahol és legyen egy házam, vagy egy lakásom, ami az enyém. Hogy haza tudjak menni és tudjam, hogy otthon vagyok. Nekem ez hiányzik, így közel a negyvenhez.

– vallotta Erika.