A Házasság első látásra sztárja hatalmas bejelentést tett

A Házasság első látásra 2025 egyik legszimpatikusabb szereplője, Horváth Ricsi új fejezetet nyitott az életében. Miután a párkereső realityben kötött házassága válással végződött, most végre boldogan számolt be arról, hogy újra szerelmes.

Horváth Ricsi hatalmas döntést hozott, tíz év után hazaköltözött Magyarországra (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra válással ért véget

Horváth Ricsi és Vas Réka kapcsolatát a nézők a Házasság első látásra harmadik évadában követték végig, ahol oltár elé álltak, és idegenként házasodtak össze. A kezdeti nehézségek után úgy tűnt, idővel közelebb kerülnek egymáshoz, de a kapcsolat nem tudott valódi érzelmi mélységig eljutni. A fináléban Réka hozta meg a végső döntést: a válás mellett tette le a voksát, amin Ricsi eleinte meglepődött, de elfogadta a helyzetet.

Réka mondta ki, hogy vége, ami nem annyira esett jól. Én úgy voltam vele, hogy van még időnk a kísérletből, nem lett volna szabad még feladni

– mondta korábban Ricsi, aki akkor úgy hitte, együtt tovább tudnák építeni kapcsolatukat.

Házasság első látásra Ricsi és Réka házassága jól indult, de végül a lány a válás mellett döntött (Fotó: TV2)

A válás után Ricsi nem búslakodott sokáig, a műsor adta lehetőségek és az azt követő közönségfigyelem új perspektívákat hozott számára. Sok rajongói üzenetet kapott, és visszajelzések szerint a nézők többsége pozitívan állt hozzá, sőt biztatták, hogy nyisson új fejezetet az életében, és bátran keresse a szerelmet.

Ricsi a Borsnak elmesélte korábban, hogy szerette volna, ha Rékával még egy esélyt adnak egymásnak a való életben is, a kamerák elhagyása után, mert hitt abban, hogy a pszichológusok által kapott tudással új szintre tudják emelni a kapcsolatukat.

Megmondom őszintén, reménykedtem abban, hogy igent mond

– fogalmazta meg korábban.

A Házasság első látásra sztárjai közül végül egyikük sem maradt együtt, de azóta többekre rátalált a szerelem (Fotó: instagram)

Hatalmas változások

A válás óta a sztár élete több szempontból is gyökeresen megváltozott. A forgatások után úgy döntött, hogy tíz év után hazaköltözik Ausztriából Magyarországra, hogy közelebb legyen a családjához és a munkalehetőségeihez. Mint elmondta, ez a döntés nehéz volt, de a szíve hazahúzta.

A közösségi oldalakon és üzenetekben azóta folyamatosan érkeznek számára a gratulációk és támogatások, és úgy tűnik, hogy a szingli élete hamar új irányt vett.