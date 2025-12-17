Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Olimpia, Lázár névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A Házasság első látásra sztárja hatalmas bejelentést tett

Házasság első látásra
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 18:00
szerelemInstagram
Horváth Ricsi élete gyökeresen megváltozott a műsor után. A Házasság első látásra sztárja nemrég hazaköltözött külföldről, de úgy tűnik, nem véletlenül, hiszen újra rátalált a szerelem.
Ko. K.
A szerző cikkei

A Házasság első látásra 2025 egyik legszimpatikusabb szereplője, Horváth Ricsi új fejezetet nyitott az életében. Miután a párkereső realityben kötött házassága válással végződött, most végre boldogan számolt be arról, hogy újra szerelmes.

Házasság első látásra Ricsire rátalált a szerelem
Horváth Ricsi hatalmas döntést hozott, tíz év után hazaköltözött Magyarországra (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra válással ért véget

Horváth Ricsi és Vas Réka kapcsolatát a nézők a Házasság első látásra harmadik évadában követték végig, ahol oltár elé álltak, és idegenként házasodtak össze. A kezdeti nehézségek után úgy tűnt, idővel közelebb kerülnek egymáshoz, de a kapcsolat nem tudott valódi érzelmi mélységig eljutni. A fináléban Réka hozta meg a végső döntést: a válás mellett tette le a voksát, amin Ricsi eleinte meglepődött, de elfogadta a helyzetet.

 Réka mondta ki, hogy vége, ami nem annyira esett jól. Én úgy voltam vele, hogy van még időnk a kísérletből, nem lett volna szabad még feladni

– mondta korábban Ricsi, aki akkor úgy hitte, együtt tovább tudnák építeni kapcsolatukat.

Házasság első látásra Ricsi és Réka házassága jól indult, de végül a lány a válás mellett döntött (Fotó: TV2)

A válás után Ricsi nem búslakodott sokáig, a műsor adta lehetőségek és az azt követő közönségfigyelem új perspektívákat hozott számára. Sok rajongói üzenetet kapott, és visszajelzések szerint a nézők többsége pozitívan állt hozzá, sőt biztatták, hogy nyisson új fejezetet az életében, és bátran keresse a szerelmet.

Ricsi a Borsnak elmesélte korábban, hogy szerette volna, ha Rékával még egy esélyt adnak egymásnak a való életben is, a kamerák elhagyása után, mert hitt abban, hogy a pszichológusok által kapott tudással új szintre tudják emelni a kapcsolatukat. 

Megmondom őszintén, reménykedtem abban, hogy igent mond

 – fogalmazta meg korábban.

A Házasság első látásra sztárjai közül végül egyikük sem maradt együtt, de azóta többekre rátalált a szerelem (Fotó: instagram)

Hatalmas változások

A válás óta a sztár élete több szempontból is gyökeresen megváltozott. A forgatások után úgy döntött, hogy tíz év után hazaköltözik Ausztriából Magyarországra, hogy közelebb legyen a családjához és a munkalehetőségeihez. Mint elmondta, ez a döntés nehéz volt, de a szíve hazahúzta.

A közösségi oldalakon és üzenetekben azóta folyamatosan érkeznek számára a gratulációk és támogatások, és úgy tűnik, hogy a szingli élete hamar új irányt vett.

Egy ideje már párkapcsolatban él, és boldogan mutatta meg, hogy újra szerelemes, és ebben a kapcsolatban már úgy tűnik, nem kell magyarázkodnia vagy félnie attól, hogy nem működik valami. A rajongók elárasztják a gratulációkkal, és alig várják, hogy lássák, hogyan alakul tovább a történetük.

Kívánom nektek, hogy nagyon sokáig legyetek boldogok együtt

– fejezte ki örömét egy kommentelő.

Az, hogy a valóságshow után Ricsi ilyen pozitív fordulatot vett, sokak szerint annak köszönhető, hogy nem fél nyíltan kimondani, mit szeretne, és nem rejti el az érzéseit. A szerelem újra rátalált és valószínűleg most nem fogja elkapkodni a házasságot sem.

@borsonline

HEL Ricsi pikáns képeket kapott A házasság első látásra sztárja után döglenek a nők! Ricsi egy gyönyörű feleséggel gazdagodott Réka személyében, a műsornak köszönhetően. A kísérletből úgy tűnik mégsem lesz holtodiglan. #bors #pikanskepek #hel #hazassag #megcsalas

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu