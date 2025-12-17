A Házasság első látásra sztárja hatalmas bejelentést tett

A Házasság első látásra 2025 egyik legszimpatikusabb szereplője, Horváth Ricsi új fejezetet nyitott az életében. Miután a párkereső realityben kötött házassága válással végződött, most végre boldogan számolt be arról, hogy újra szerelmes.
Horváth Ricsi és Vas Réka kapcsolatát a nézők a Házasság első látásra harmadik évadában követték végig, ahol oltár elé álltak, és idegenként házasodtak össze. A kezdeti nehézségek után úgy tűnt, idővel közelebb kerülnek egymáshoz, de a kapcsolat nem tudott valódi érzelmi mélységig eljutni. A fináléban Réka hozta meg a végső döntést: a válás mellett tette le a voksát, amin Ricsi eleinte meglepődött, de elfogadta a helyzetet.
Réka mondta ki, hogy vége, ami nem annyira esett jól. Én úgy voltam vele, hogy van még időnk a kísérletből, nem lett volna szabad még feladni
– mondta korábban Ricsi, aki akkor úgy hitte, együtt tovább tudnák építeni kapcsolatukat.
A válás után Ricsi nem búslakodott sokáig, a műsor adta lehetőségek és az azt követő közönségfigyelem új perspektívákat hozott számára. Sok rajongói üzenetet kapott, és visszajelzések szerint a nézők többsége pozitívan állt hozzá, sőt biztatták, hogy nyisson új fejezetet az életében, és bátran keresse a szerelmet.
Ricsi a Borsnak elmesélte korábban, hogy szerette volna, ha Rékával még egy esélyt adnak egymásnak a való életben is, a kamerák elhagyása után, mert hitt abban, hogy a pszichológusok által kapott tudással új szintre tudják emelni a kapcsolatukat.
Megmondom őszintén, reménykedtem abban, hogy igent mond
– fogalmazta meg korábban.
A válás óta a sztár élete több szempontból is gyökeresen megváltozott. A forgatások után úgy döntött, hogy tíz év után hazaköltözik Ausztriából Magyarországra, hogy közelebb legyen a családjához és a munkalehetőségeihez. Mint elmondta, ez a döntés nehéz volt, de a szíve hazahúzta.
A közösségi oldalakon és üzenetekben azóta folyamatosan érkeznek számára a gratulációk és támogatások, és úgy tűnik, hogy a szingli élete hamar új irányt vett.
Egy ideje már párkapcsolatban él, és boldogan mutatta meg, hogy újra szerelemes, és ebben a kapcsolatban már úgy tűnik, nem kell magyarázkodnia vagy félnie attól, hogy nem működik valami. A rajongók elárasztják a gratulációkkal, és alig várják, hogy lássák, hogyan alakul tovább a történetük.
Kívánom nektek, hogy nagyon sokáig legyetek boldogok együtt
– fejezte ki örömét egy kommentelő.
Az, hogy a valóságshow után Ricsi ilyen pozitív fordulatot vett, sokak szerint annak köszönhető, hogy nem fél nyíltan kimondani, mit szeretne, és nem rejti el az érzéseit. A szerelem újra rátalált és valószínűleg most nem fogja elkapkodni a házasságot sem.
