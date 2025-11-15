Kitálalt a Házasság első látásra lapátra tett férje: „A korábbi kapcsolataimban mindig én mondtam ki, hogy vége"

Házasság első látásra Ricsije üde színfoltja a reality-nek, örök jókedvével, humorával mindenkit jókedvre derít – kivéve feleségét, aki egyre inkább sérelmezi, hogy a viccelődés a komoly érzelmek rovására megy. Jelenleg nem áll jól a szénájuk, Réka a napokban kimondta, hogy véget szeretne vetni a házasságuknak. Erre reagált most Ricsi…
Horváth Ricsi felesége a műsorban Vas Réka, aki a házasságuk elején nehezen kezdett megnyílni, majd mikor sikerült áttörnie ezeket a gátakat, azzal szembesült, hogy férje zárkózott be előtte. Sokáig úgy tűnt, közös nyelvük a humor, ami által a komolyabb témákat is át tudták valamelyest beszélni, ám a feleség úgy érezte, egy ponton megrekedtek a felszínen, és az érzelmek nem igazán tudtak elindulni. Éppen ezért a héten az egyik adásban kimondta: számára véget ért a házasságuk. Ricsi a Borsnak felelevenítette azt a bizonyos szívszorító beszélgetést a kocsiban:
„Réka mondta ki, hogy vége, ami nem annyira esett jól. Én úgy voltam vele, hogy van még időnk a kísérletből, nem lett volna szabad még feladni. Nem igazán értettem, hogy miért kéne máris bedobnunk a törcsit. Én hagytam volna még kifutni a dolgot” – vélekedett Ricsi, majd még hozzátette, az élmény már csak azért is volt újszerű, mert korábban még nem fordult elő, hogy lapátra tették volna.
Egyébként a korábbi kapcsolataimban mindig én mondtam ki, hogy vége.
„Talán az elején nem kellett volna annyira nyomulnom. De azt gondoltam, hat hét kevés idő, bele kell húzni egy kicsit. Hogy minél előbb kiderüljön, hogy min kell a pszichológusoknak dolgoznia. Hiszen ezért is jelentkeztem a műsorba, hogy megtudjam, mit rontottam el mindig az előző kapcsolataimban” – fogalmazott a Borsnak Ricsi, akit a műsor óta pikáns képekkel bombáznak a csajok.
„Korábban sosem jártam pszichológusnál, de örültem, hogy itt volt lehetőségem velük beszélgetni, és sok mindenre választ kaptam, jó dolgokat mondtak” – ismerte el az Ausztriában dolgozó fiatal, akihez − felesége szerint − egy proli nő illene...
Ricis végül azt is elárulta, melyik párosnak szurkol leginkább:
„Zsolt és Rebeka kettőséért szorítok leginkább. Illetve Attilával nagyon jóban lettünk, vele a műsor óta is szinte napi szinten beszélünk, és Ritát is megkedveltem. Összességében jó volt a csapat, jó élmény volt az egész forgatás” – ismerte el Ricsi, aki azóta párterápián vett részt a TV2 páros műsorában Rékával, így a köztük lévő feszültség kissé enyhült, de még mindig kérdés számukra, és a nézők számára is, hogy a jövőheti fináléban végül hogy döntenek: együtt maradnak vagy külön folytatják?
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.