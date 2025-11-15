Kitálalt a Házasság első látásra lapátra tett férje: „A korábbi kapcsolataimban mindig én mondtam ki, hogy vége"

Házasság első látásra Ricsije üde színfoltja a reality-nek, örök jókedvével, humorával mindenkit jókedvre derít – kivéve feleségét, aki egyre inkább sérelmezi, hogy a viccelődés a komoly érzelmek rovására megy. Jelenleg nem áll jól a szénájuk, Réka a napokban kimondta, hogy véget szeretne vetni a házasságuknak. Erre reagált most Ricsi…

A Házasság első látásra Rékája és Ricsije sokszor nincs egy hullámhosszon, sőt, a feleség a szakítást is kimondta már (Fotó: TV2)

Végleg szakít a Házasság első látásra párja?

Horváth Ricsi felesége a műsorban Vas Réka, aki a házasságuk elején nehezen kezdett megnyílni, majd mikor sikerült áttörnie ezeket a gátakat, azzal szembesült, hogy férje zárkózott be előtte. Sokáig úgy tűnt, közös nyelvük a humor, ami által a komolyabb témákat is át tudták valamelyest beszélni, ám a feleség úgy érezte, egy ponton megrekedtek a felszínen, és az érzelmek nem igazán tudtak elindulni. Éppen ezért a héten az egyik adásban kimondta: számára véget ért a házasságuk. Ricsi a Borsnak felelevenítette azt a bizonyos szívszorító beszélgetést a kocsiban:

„Réka mondta ki, hogy vége, ami nem annyira esett jól. Én úgy voltam vele, hogy van még időnk a kísérletből, nem lett volna szabad még feladni. Nem igazán értettem, hogy miért kéne máris bedobnunk a törcsit. Én hagytam volna még kifutni a dolgot” – vélekedett Ricsi, majd még hozzátette, az élmény már csak azért is volt újszerű, mert korábban még nem fordult elő, hogy lapátra tették volna.

Egyébként a korábbi kapcsolataimban mindig én mondtam ki, hogy vége.

Ricsi számára a humor elengedhetetlen a mindennapokban, ez Rékának néha kicsit sok (Fotó: TV2)

Mit csinálna másképp?

„Talán az elején nem kellett volna annyira nyomulnom. De azt gondoltam, hat hét kevés idő, bele kell húzni egy kicsit. Hogy minél előbb kiderüljön, hogy min kell a pszichológusoknak dolgoznia. Hiszen ezért is jelentkeztem a műsorba, hogy megtudjam, mit rontottam el mindig az előző kapcsolataimban” – fogalmazott a Borsnak Ricsi, akit a műsor óta pikáns képekkel bombáznak a csajok.

„Korábban sosem jártam pszichológusnál, de örültem, hogy itt volt lehetőségem velük beszélgetni, és sok mindenre választ kaptam, jó dolgokat mondtak” – ismerte el az Ausztriában dolgozó fiatal, akihez − felesége szerint − egy proli nő illene...