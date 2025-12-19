Nem először verte át Köllő Babettet Hajdú Péter: „Tudok röhögni a saját kínomon, de másén azért jobban”

A Beköltözve Hajdú Péterhez hűséges nézői, adásról-adásra várják, hogy a műsorban elérkezzen az a pont, amikor a műsorvezető és aktuális vendége valamilyen szobai „sporteszköz” segítségével összemérik tudásukat. Hol az asztalitenisz, hol a csocsó, hol pedig a darts kerül terítékre, de a lényeg és a valódi szórakoztató elem nem is ezekben rejlik. Főként a fogadások azok, amik színesítik a forgatást, hiszen a tétek extrém kellemetlenséget tudnak okozni a vesztesnek. Hajdú Péter ugyanis azt eszelte ki, hogy a győztes fél a vesztes telefonjáról küldhet egy üzenetet valakinek, aki a híváslista első tíz helyén szerepel.

PSG Ogli keményen megszívatta a műsorvezetőt. Hajdú Péter kellemetlen helyzetbe került (Fotó: YouTube)

Hajdú Péter: „Egy ilyen geg akkor igazán ütős, ha a vesztes fél olyan feladatot kap, amitől a szőr is feláll a hátán”

A Beköltözve Hajdú Péterhez soron következő epizódjában egyszerre kerül kellemetlen helyzetbe Hajdú Péter és Köllő Babett, mivel a műsorvezető veszít és a vendége, PSG Ogli úgy dönt, egy szerelmes üzenetet küld el a színésznőnek Hajdú nevében. Hogy Köllő Babett hogyan reagál a váratlan „vallomásra” az kiderül péntek este 19 órától a Frizbi TV YouTube csatornán. Addig is arra kértük Hajdú Pétert, hogy idézze fel a műsor történetének legviccesebb, vagy éppen legkínosabb fogadásainak történetét. „Egy ilyen geg akkor igazán ütős, ha a vesztes fél olyan feladatot kap, amitől a szőr is feláll a hátán és amit nagyon, de nagyon nem szeretne végrehajtani.”

Emlékezetes pillanat volt például, amikor Fenyő Ivánnak azt találtam ki, hogy hívja fel Dömsödi Gábort és kérjen tőle kölcsön úgy, hogy közben elárulja, Friderikusz Sándortól kapta meg a telefonszámát.

„Itt fontos tudni, hogy Gábor és Sándor finoman szólva nem szívelik egymást. Ráadásul Dömsöditől olyan kölcsön kérni, mintha egy kopasz embertől kérnénk fésűt” – kezdte a számára talán legemlékezetesebbre sikerült csíny felidézésével Hajdú Péter.

Hajdú Péter szerelmes üzenetet "küldött" Köllő Babettnek (Fotó: YouTube)

„Babett teljesen kiakadt és láthatóan tartott attól, hogy Sándor válaszol”

A műsorvezető tarsolyában persze akad még bőven tréfásra sikeredett történet. „Megesett, hogy én húztam a rövidebbet. Törőcsik Dani például iszonyatosan megszívatott. Az éttermemben dolgozó festőnek irt egy brutális üzenetet a telefonomról. Az állt benne, hogy este várom a házamban, mert szeretném, ha festene rólam egy aktképet. Ebből akkora balhé lett, hogy a mester összepakolt és levonult. Úgy kellett őt visszaimádkoznom, hogy befejezze a felújítást. Egyébként jót tudok röhögni a saját kínomon, de másén azért jobban” – nevetett Hajdú Péter, aki korábban már kibabrált a mostani tréfa egyik áldozatával.

Köllő Babett egyébként már esett áldozatul a Beköltözve elhíresült fogadásainak.

A telefonjáról írtam egy üzenetet Friderikusz Sándornak, melyben nagyjából ennyi állt: Kedves Sándor! Gyakran nézem a YouTube-ra feltöltött műsorait és azt kell mondjam, többet vártam… Babett teljesen kiakadt és láthatóan tartott attól, hogy Sándor válaszol. Hogy ennek a kis csínynek lett -e utóélete, azt nem is tudom” – mesélte a Beköltözve Hajdú Péterhez házigazdája.