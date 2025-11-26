„Megcsalta a Hajdú Petit a felesége” - döbbenetes telefonhívást kapott L.L. Junior

Gáspár Győző idősebb lánya, Gáspár Evelin lesz Hajdú Péter pénteki vendége a Beköltözve Hajdú Péterhez legújabb epizódjában.

Gáspár Evelin igencsak megtréfálta L.L. Juniort Hajdú Péter műsorában

(Fotó: László Szabolcs/Bors)

A beharangozóból már kiderül, hogy a mély beszélgetéseken túl egy igencsak mulatságos játék is fontos elemét képezi majd a műsornak. Gáspár Győző lánya a következő feladatot kapja: fel kell hívnia a múlt heti adás vendégét, L.L. Juniort és egy szót belefogalmazva a mondandójába egy kamubeszélgetést kell vele kezdeményezni. Nos, Evelin ezt roppant fondorlatosan oldja meg!

A kötelező szó minden bizonnyal a megcsalás volt, Evelin pedig egy olyan álhírt közöl az előzetes alapján a szerelmes Juniorral, ami teljesen megdöbbenti a rappert.

„Figyelj, megcsalta a Hajdú Petit a felesége, és akkor kölcsönadnám neki ezt az információt, de az a baj, hogy nagyon kellemetlen ez nekem, tudod? Most számíthatok rád, megígérted?” – tréfálkozik Gáspár Evelin, miközben L.L. Junior csak keresi a szavakat a vonal másik végén.

„Jó barátom a Peti, persze. Az Eszti csalta meg a Petit?” – kérdez vissza döbbenten L.L. Junior, azaz Lesi László.

„Hát, most hallottam egy ilyen infót” – teszi hozzá Evelin.

Nos, az nem derül ki, hogy mi lesz a kamuhívás vége, ám a műsorban mindenesetre komolyabb témák is szóba kerülnek.

Gáspár Győző lánya könnyek között beszélt édesanyja betegségéről

Győzike csúcsformában lévő lánya például kitér arra, hogy világ életében egy önazonos ember volt, ezért nincs problémája azzal, hogy a tükörbe nézzen reggelente.

„Én mindig egy őszinte, önazonos ember voltam. Én nem fogok a tükörbe beleköpni, ha belenézek, mert én egy boldog, vidám személyt látok, aki maximálisan elégedett az életével és hálás. A hála az nagyon fontos, mert nagyon sokan elfelejtik a mai világban, hogy hálásak legyenek azért, hogy egészségesek, mert ez nagyon fontos. Főleg a Covid után én ezt nagyon átértékeltem, nagyapám, a Győző papa, ő covidos volt, majdnem elveszítettük őt, bent is volt az intenzíven. Meg az, hogy tavaly anyukámnak volt egy nagy betegsége, és hál' Istennek túlélte. Ez a legfontosabb” – mondja elérzékenyülve az előzetesben Gáspár Evelin.