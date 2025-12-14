Gáspár Kata ismét anyukájával dolgozik: Így bírják a közös munkát

Először 2017-ben szerepelt közösen a színpadon a két színésznő. Most újra együtt játszik Gáspár Kata és Bán­sá­gi Ildikó – ezúttal a Naptárlányok című darabban. Van, akit egészen biztosan feszélyezne az, ha sikeres édesanyjával kellene dolgoznia, Kata azonban profi módon képes elvonatkoztatni ettől.

Gáspár Kata és Bánsági Ildikó a színpadon is remek párt alkotnak (Fotó: hot! magazin archív)

Gáspár Kata örül, hogy anyukájával lett naptárlány

Ez mindig sokakat érdekel, így én sem először találkozom ezzel a kérdéssel

– kezdte a hot! magazinnak Kata. „Számunkra természetes az, ami a színpadon történik, hiszen ez a munkánk. Ilyenkor nem gondolkodom azon, hogy ő az anyukám, és nála sem jön szóba az, hogy én a lánya vagyok. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy anya jelenléte nem nehezíti meg a játékomat. Mindketten arra figyelünk, hogy a lehető legtökéletesebben tudjuk megoldani a kapott feladatot. Az egy más kérdés, hogy a jeleneteken kívül mindennap találkozunk. Most anya főz nekem is, és hozza a finom ételeket, én pedig igyekszem időben visszahozni az ételesdobozokat.”

Amikor először szóba került a Naptárlányok, Kata nem gondolkodott azon, hogy igent mondjon-e. Úgy véli, a darab túl fontos témát feszeget ahhoz, hogy ne akarjon szerepelni benne.

„Mindig nagyon örülök, ha a Játékszínbe hívnak. Úgy vélem, itt a főszereplő hölgyeknek volt min elgondolkodniuk a bevállalós jelenetek miatt, én viszont egy másodpercig sem gondolkodtam. Már csak azért sem, mert ezt a darabot játszottam már korábban is, és fontos témát feszeget. Mindenki veszített már el valakit, és nagyon kevesen vannak, akik esetleg még nem szembesültek ezzel. Már az nagyon sokat segít, ha egy ilyen helyzetben sorstársakra találunk: az ember ilyenkor látja, hogy nincs egyedül ezzel a problémával.”