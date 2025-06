Gáspár Kata kis híján a tűzbe veszett – „Majdnem meghaltam a születésnapomon”

Az ismert színésznő megdöbbentő történetet mesélt el a húszas évei elejéről. Gáspár Kata egy lakástűzből menekült meg – a hasonló esetek pedig sokszor végzetes végkimenetelűek.

Gáspár Kata ma már könnyed hangévetlben mesél a történtekről, egyre kevesebbszer jut eszébe az eset (Fotó: Máté Krisztián)

Gáspár Kata élete hajszálon múlt

Gáspár Kata filmek és sorozatok sokaságának jól ismert színésznője, nemrégiben olyan történetet osztott meg, amitől még a legkeményebb idegzetűek is összerezzennek. Dallos Bogival közös podcast műsorában mesélte el, hogy húszas évei elején, egy átlagosnak induló éjszaka kis híján a végzetévé vált – éppen a születésnapja hajnalán.

Egyszer majdnem akkora bajba kerültem, hogy meghaltam

– kezdte el mesélni Kata olyan nyugalommal, mintha azt említené, hogy tegnap lekéste a déli buszt. Egy albérleti szobában keletkezett tűz, és mivel hárman voltak otthon, társai észrevették, hogy ő nem mozdul a szobájából, nem jön segíteni. Egy barátnője rohant érte, kimentette, de a menekülés közben Kata olyan mennyiségű fekete füstöt lélegzett be, hogy elájult és elvesztette az eszméletét. A következő emléke az, hogy a gangon öklendezik, körülötte tűzoltók, akik kérdezgetik. Ők tették fel a kérdést is neki, hogy mikor született. Mikor elmondta, hogy október 27-én, csak ennyit feleltek: „Akkor Isten éltesse, kisasszony!” – ugyanis éjfél után pár perccel történt a baj. Egy egyszerű, elromlott hosszabbító okozta a tüzet. „Nos, majdnem meghaltam a születésnapomon” – zárta gondolatait a fiatal színésznő.

Gáspár Kata lakótársai szerencsére még ébren voltak azon a szürke őszi éjjelen (Fotó: Máté Krisztián)

Kevesen ismerték ezt a történetét

A műsorban épp a születésnapokhoz való viszonyukról beszélgettek, amikor Kata ezt a történetet előhozta. Nem is csoda, hogy a színésznőnek azóta más jelentéssel bír ez a nap.

Nem szokott már eszembe jutni, hogy duplázok

– mondta mosolyogva, de a mögöttes jelentés súlyát nehéz elfelejteni.

A rajongók számára Gáspár Kata magánélete eddig is izgalmas volt, de ez a megrázó történet új megvilágításba helyezi az ismert színésznőt. Bár a Gáspár Kata filmes világában gyakran találkozunk drámai fordulatokkal, a valóság most túltett mindenen.

Dallos Bogi Instagram-oldala tele van inspiráló tartalmakkal és a beszélgetés házigazdájaként ezúttal is érzékenyen vezette a témát. Dallos Bogi Lelkizünk című műsora egyre népszerűbb, nem véletlenül: a széria nemcsak szórakoztat, de mély, őszinte pillanatokat is hoz, ahogy azt Gáspár Kata megrázó vallomása is bizonyítja.