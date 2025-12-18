Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
"Hatalmas élmény volt" - Ezt kapta Gáspár Győző és Bea asszony a gyermekeitől

Gáspár család
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 18. 14:35
karácsonyGáspár Győző
Korai karácsonyi meglepetés. Virág és Evelin megható karácsonyi fotózással lepte meg szüleiket, ahol nem mások voltak a főszereplők, mint a Gáspár család kutyái. Gáspár Győző meghatottan osztotta meg az elkészült fotókat.

Gáspár Győző és felesége, Gáspár Bea megható karácsonyi ajándékot kaptak gyermekeiktől. Virág és Evelin egy érzelmes, közös karácsonyi fotózással lepték meg szüleiket, ahol részt vettek a Gáspár család kutyái is. Luna és Louis igazi családtagnak számítanak.

Gáspár Győzőt olyan élménnyel lepték meg lányai, amire nem számított
Gáspár Győzőt olyan élménnyel lepték meg lányai, amire nem számított
Fotó: Szabolcs László

Nemrég Gáspár Győző felrobbantotta az internetet az esküvői fotóikkal, amikre mindenki azt hitte, hogy újra elvette feleségét, Gáspár Beát. Azonban mint később kiderült, a poszt egy tisztelgés és emlékezés volt a 20 évvel ezelőtti házasságkötésüknek. Kevesen tudják, hogy a pár azóta nem kevesebb, mint kilenc alkalommal újította meg fogadalmát. Most azonban Győzi olyan megható posztot tett közé, ami láttán nem marad száraz a szem.

Gáspár Győzőt olyan élménnyel lepték meg lányai, amire nem számított

Nagyon szépen köszönjük ezt a csodálatos fotózást, amit a gyerekeinktől kaptunk karácsonyra ajándékba! Hatalmas élmény volt a családi fotózás a kutyáinkkal – köszönjük, Viràg és Evelin! Luna és Louis, nagyon szeretünk benneteket, ti is a család igazi tagjai vagytok. Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek!

– írta Gáspár Győző a posztban.

Az ünnepi hangulatú képek különlegessége, hogy nem mások a főszereplők, mint a Gáspár család két kutyája: Luna és Louis.

Legjobb páros

– írták a kép alá.

Szuper jó képek lettek

– írta egy másik kommentelő.

 

