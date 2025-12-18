"Hatalmas élmény volt" - Ezt kapta Gáspár Győző és Bea asszony a gyermekeitől

Gáspár Győző és felesége, Gáspár Bea megható karácsonyi ajándékot kaptak gyermekeiktől. Virág és Evelin egy érzelmes, közös karácsonyi fotózással lepték meg szüleiket, ahol részt vettek a Gáspár család kutyái is. Luna és Louis igazi családtagnak számítanak.

Gáspár Győzőt olyan élménnyel lepték meg lányai, amire nem számított

Fotó: Szabolcs László

Nemrég Gáspár Győző felrobbantotta az internetet az esküvői fotóikkal, amikre mindenki azt hitte, hogy újra elvette feleségét, Gáspár Beát. Azonban mint később kiderült, a poszt egy tisztelgés és emlékezés volt a 20 évvel ezelőtti házasságkötésüknek. Kevesen tudják, hogy a pár azóta nem kevesebb, mint kilenc alkalommal újította meg fogadalmát. Most azonban Győzi olyan megható posztot tett közé, ami láttán nem marad száraz a szem.

Nagyon szépen köszönjük ezt a csodálatos fotózást, amit a gyerekeinktől kaptunk karácsonyra ajándékba! Hatalmas élmény volt a családi fotózás a kutyáinkkal – köszönjük, Viràg és Evelin! Luna és Louis, nagyon szeretünk benneteket, ti is a család igazi tagjai vagytok. Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek!

– írta Gáspár Győző a posztban.

Az ünnepi hangulatú képek különlegessége, hogy nem mások a főszereplők, mint a Gáspár család két kutyája: Luna és Louis.

Legjobb páros

– írták a kép alá.

Szuper jó képek lettek

– írta egy másik kommentelő.