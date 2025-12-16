Megházasodott Gáspár Győző: fotók a külföldi szertartásról

1993. július 17-én Salgótarjánban fogadott örök hűséget egymásnak Gáspár Győző és Bea. Kevesen tudják, hogy a pár azóta nem kevesebb, mint kilenc alkalommal újította meg fogadalmát, így könnyen lehet, hogy rekorderek az "ismételt" esküvők számában. 2005. december 15-én is így tettek, méghozzá egy igen egzotikus helyszínen, Kubában, Matanzas városának lélegzetelállító tengerpartján.

Gáspár Bea és Gáspár Győző többször házasodott: folyamatosan megerősítik egymásnak tett fogadalmukat Fotó: Markovics Gábor

Gáspár Bea és Gáspár Győző 20 éve újra megházasodott

Mondhatjuk, hogy a sztárpár két évtizedes házassági évfordulót ünnepel december közepén. Noha valójában jóval régebb óta házasok, egész bizonyosan örömmel emlékeznek vissza erre a különleges alkalomra, amit Győzi most Facebook-oldalán tett közzé. "A legfontosabb, hogy szeretjük egymást, és minden más jelentéktelen mellette. Két csodálatos gyermekünk a legszebb ajándék, amit az élet adott nekünk" - írta posztjában.