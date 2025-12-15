54 éves lett Fésűs Nelly: „Carpe diem van, megélek minden napot” – Galéria

A Jóban Rosszban televíziós sorozat szereplője, Fésűs Nelly szerényen ünnepli születésnapját. A színésznő családja környezetében emlékezik meg a jeles napról.
A TV2 sztárja a Borsnak elmesélte, hogy már nem fektet akkora hangsúlyt a születésnapja megünneplésére, véleménye szerint ez inkább a gyermekeknek fontos:
Nálam a december tele van munkával és tulajdonképpen mindennap van valami elintézni valóm, vagy előadásom. Úgyhogy ez a nap munkával fog telni. Szerintem ez igazán a gyerekeknek fontos. Már a felnőtteknek egy bizonyos kor fölött nem, és én már a bizonyos kor fölött vagyok. Természetesen elmegyünk majd valahová szűk körben ünnepelni, de nem visszük túlzásba.
A Sztárban Sztár egykori versenyzője felidézte legkedvesebb születésnapi emlékeit: "Nálunk a születésnapok mindig kellemes, családias hangulatban telnek, habár az esetek kilencven százalékában dolgoztam. Két nagyon emlékezetes szülinapom volt, a negyvenedik és az ötvenedik, amikor egy-egy meglepetés bulit szerveztek nekem. Mind a kétszer nagyon jól esett, nagyon szép volt."
A színésznő elárulta, hogy ő azoknak az embereknek a táborát erősíti, akik szeretik a meglepetéseket és könnyű is őket meglepni.
"Engem könnyű meglepni, nem az a típus vagyok, aki mindig rájön a meglepetésekre, szeretem is ezeket a gesztusokat. Bár, ahogy halad előre az idő egyre kevésbé, de azért még mindig úgy érzem, hogy kedves dolog" – mesélte lapunknak.
Nelly elárulta, hogy volt időszak, amikor az idő múlása bizony őt is megijesztette, ám azóta csak azt tartja fontosnak, hogy megélje a pillanatot.
Volt időszak, amikor kifejezetten zavart, ahogy telik az idő és érdekes, hogy ez nem is akkor volt, amikor már öregebb voltam kvázi, hanem amikor harminc éves lettem. Akkor azt hittem, hogy megáll a Föld, és nem forog tovább, de persze ugyanúgy ment tovább másnap minden. Úgyhogy most már egyáltalán nem érdekel, carpe diem van, megélek minden napot és örülök a boldog perceknek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.