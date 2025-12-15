54 éves lett Fésűs Nelly: „Carpe diem van, megélek minden napot” – Galéria

A Jóban Rosszban televíziós sorozat szereplője, Fésűs Nelly szerényen ünnepli születésnapját. A színésznő családja környezetében emlékezik meg a jeles napról.

Fésűs Nelly családjával ünnepli születésnapját (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Fésűs Nelly születésnapja munkával telik

A TV2 sztárja a Borsnak elmesélte, hogy már nem fektet akkora hangsúlyt a születésnapja megünneplésére, véleménye szerint ez inkább a gyermekeknek fontos:

Nálam a december tele van munkával és tulajdonképpen mindennap van valami elintézni valóm, vagy előadásom. Úgyhogy ez a nap munkával fog telni. Szerintem ez igazán a gyerekeknek fontos. Már a felnőtteknek egy bizonyos kor fölött nem, és én már a bizonyos kor fölött vagyok. Természetesen elmegyünk majd valahová szűk körben ünnepelni, de nem visszük túlzásba.

A Sztárban Sztár egykori versenyzője felidézte legkedvesebb születésnapi emlékeit: "Nálunk a születésnapok mindig kellemes, családias hangulatban telnek, habár az esetek kilencven százalékában dolgoztam. Két nagyon emlékezetes szülinapom volt, a negyvenedik és az ötvenedik, amikor egy-egy meglepetés bulit szerveztek nekem. Mind a kétszer nagyon jól esett, nagyon szép volt."

Fésűs Nelly lányai könnyen meg tudják lepni a színésznőt (Fotó: Instagram)

Fésűs Nelly élvezi az életet

A színésznő elárulta, hogy ő azoknak az embereknek a táborát erősíti, akik szeretik a meglepetéseket és könnyű is őket meglepni.

"Engem könnyű meglepni, nem az a típus vagyok, aki mindig rájön a meglepetésekre, szeretem is ezeket a gesztusokat. Bár, ahogy halad előre az idő egyre kevésbé, de azért még mindig úgy érzem, hogy kedves dolog" – mesélte lapunknak.

Nelly elárulta, hogy volt időszak, amikor az idő múlása bizony őt is megijesztette, ám azóta csak azt tartja fontosnak, hogy megélje a pillanatot.