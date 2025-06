Ezt teszi Fésűs Nelly, amikor senki sem látja

Nem, én forszíroztam, mert magamról tudom, hogy a zenei nevelés segíti a tanulást. Az egész életnek van egy ritmikája.

A zongora pedig zene már az első órától, és abban tudok is neki segíteni.

Ha hegedűt tanulna, felkötném magam, mert az négy év kemény munkája, mire az első tiszta hangot kihúzza a vonóval. (Nevet.)

„Huszonhárom éve folyamatosan van témánk”

hot!: Térjünk át azokra, akiket egy kezén meg tud számolni. Ők a Dívák, vagyis Détár Enikő és Ladinek Judit?

Fésűs Nelly: Ők a szűk belső köröm. Már huszonhárom éve vagyunk együtt, és ez a kapcsolat rég túlnőtt a szakmai kereteken. Olyan kríziseket éltünk meg együtt, ahol mindig volt, aki kinyúlt a másikért. Olyanok vagyunk, mint akik egymás vállára állva másznak fel egy falon – sosem egymás ellen, mindig egymásért.

Ez az egyik legnagyobb áldás az életemben: tudom, hogy számíthatok rájuk, bármi történjen is.

Fésűs Nelly kiegyensúlyozottsága irigylésre méltó – Fotó: Szabolcs László / Gül Baba Türbe és Rózsakert / hot! magazin

hot!: A hétköznapokban is ennyire szoros a kapcsolat?

Fésűs Nelly: Igen. Megyünk wellnessezni, sorozatokat nézünk – bár én az első jelenet után már alszom, ők hajnalig kukorékolnak. (Nevet.) Nálunk nincs vita, és huszonhárom éve folyamatosan van témánk, mindig tudunk miről beszélni.

Átjárunk egymáshoz, otthonosan mozgunk egymás lakásában.

Szilveszterkor mi, lányok dolgozunk, de jönnek velünk a fiúk is, és nyaralni is szoktunk együtt – idén is megyünk, Zalakarosra a családjainkkal.

Fésűs Nelly férfiként is kipróbálná magát

hot!: A fotózáson nagy szeretettel nyúlt a virágokhoz. A kert az ön terepe?

Fésűs Nelly: A minap elmentünk egy nagykereskedésbe, és vásároltunk ezt-azt… Hatvan tő virágot ültettem el. Szóval, igen, szeretek kertészkedni, amikor lehetőségem van rá.

Zöldségpalántákat is szoktam ültetni: a férjem előkészíti a terepet, aztán jöhet a paradicsom, a paprika, a cukkini, a patisszon és a többi!

hot!: Szokott befőzni is?

Fésűs Nelly: Most csináltam eperlekvárt, mert a kislányom nagyon szereti.

A férjem azt mondta, úgysem eszi meg senki, inkább fagyasszuk le.

Raktam is el neki vákuumozva, mert ő levesnek szereti vagy a fagyiba tenni. De aztán megkóstolta a lekvárt is, és azt mondta: „Hú, ez nagyon finom!” Most várom a sárgabarackot.