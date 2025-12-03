A Borson először: Végre megérkezett a Legénybúcsú klipjének premierje

December 11-én érkezik a mozikba Szente Vajk első filmje, a Legénybúcsú, amelynek most Veréb Tamás is a részese lett. A filmben Ember Márk, Fehér Tibor és Kárpáti Rebeka alakítják majd a főszerepeket. A filmhez most megérkezett a videóklip is, amelyet Veréb Tamás keltett életre.
A Legénybúcsú sztorija nem meglepő módon két jó barát történetével indul, amelyben egyikőjük nősülni készül, ezért legjobb barátja egy fantasztikus buli megszervezésével próbálja felejthetetlenné tenni a vőlegény számára az esküvő előtti napokat; a fergeteges kiruccanás persze teljesen másképp alakul, mint ahogy eltervezték. A Legénybúcsú előzetesből már kiderül, hogy lesz itt minden, mi szem-szájnak ingere: alkohol minden mennyiségben, póker vérre menően, rengeteg pénz, pánik, egy apáca és Kárpáti Rebeka fehérneműben.
A sztereotípiákat nyilván erősíti, hogy már látható néhány kocka a kész filmből, de elárulom, hogy szakmailag azért ennél sokkal több kihívást tartogatott a szerep megformálása
– mesélte Kárpáti Rebeka nemrég a hot!-nak. A kalandos nyári sztori kifejezetten derűs pillanatokat ígér a hűvös decemberi napokra, az előzetes után pedig végre elkészült a klip is, ennek premierje pedig a Borson látható először. A Védőháló című vége főcímdalt Veréb Tamás énekli, amelynek producere Somody, zeneszerzője Juhász Levente, szövegét pedig Szente Vajk jegyzi.
Ember Márk, Fehér Tibor és Veréb Tamás évek óta jó barátok, a különleges kapcsolat pedig szakmai alapokkal indult. Bár Veréb Tomi a filmben nem szerepel, a dal eléneklésével így ő is szerepet vállalt a filmben.
– A hármunk barátságának története a Fehér Ember Verebe címet kapná, ami hat évvel ezelőtt kezdődött. A kapcsolatunk egy szakmai fejezet első állomásának köszönhető, hiszen mindhárman szerepet kaptunk a Puskás, a musical-ben. Tulajdonképpen itt indult el közöttünk egy olyan szavak nélküli együttműködés, ami a szakmaiságtól a barátság felé repítette ezt a kapcsolatot.
A mi triónkból egyébként nem lehet kihagyni Szente Vajk személyét sem, aki rendezője az érkező Legénybúcsú című filmnek; azt hiszem a barátságunk és Vajk személye segített abban, hogy a filmben ugyan szereplőként nem, de a film vége főcímdalának énekeseként jelen lehetek ebben a produkcióban és ez óriási öröm számomra
– mesélte korábban lapunknak adott interjújában Tomi.
