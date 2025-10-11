Dopeman 15 millió forintért bokszolna Szolnoki Szabolccsal: "Testőreim sincsenek, mint Magyar Péternek"

Áll a bál: Szolnoki Szabolcs, a Házasság első látásra feledésbe merült szereplője valamiért úgy érezte, személyesen sértették vérig. Dopeman, azaz Pityinger László nemrégiben a Tisza-szimpatizánsokra tett megjegyzést, amiben „kis testi adottságokra” célozgatott — Szabi pedig rögtön magára vette, mintha a raplegenda külön neki címezte volna a kritikát. Akinek nem inge, ne vegye magára, tartja a mondás, a Miszter pedig magára vette, mint általában azt az ízléses Versace ruhadarabjaival is teszi. Így pattant ki az egészen abszurd helyzet: egy zenész, családapa és sikeres karrierépítő áll szemben egy figyelemre éhes “életművésszel”, aki kétségbeesetten próbál fennmaradni a köztudatban; más kérdés, hogy valójában sosem volt ott igazán.
Valamiféle trend kezd kialakulni a Tiszások háza táján, hiszen mindenki verekedni akar. Aranyosi Péter dulakodásba keveredett egy riporterrel, miután az kellemetlen kérdéseket tett fel neki, Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök szintén lökdösődött egy újságíróval. Dietz Gusztáv pedig durva hangvételű üzenetben támadt rá Bárdosi Sándorra, sőt, veréssel is megfenyegette az olimpikont. Ebbe a népes, jó képességű brigádba szállt be Szolnoki Szabolcs is, aki Dopeman bőrére pályázik:
Engem nagyon sokan szeretnének mostanában megverni. Azt gondolom, kicsit öreg már Szabi bohócnak, de, ha bohóckodni szeretne, szívesen benne vagyok egy feltétellel
– kezdte a rapper a Borsnak.
Dopeman a humorához és a zenre jellemző derűhöz hűen, ekképp folytatta a gondolatmenetét: „Nem vagyok egyébként nehezen megverhető, mert lehet tudni, merre járok és hol edzek. Testőreim sincsenek, mint Magyar Péternek. Szóval viszonylag könnyű engem megverni, de ha mindenáron szeretne engem bárki megverni, a következőképpen tud működni a történet: 15 millió forintot kérek előre elutalva a bankszámlámra adomány formájában” – árulta el. Kifejtette, hogy a pénz egynegyedét jótékony célra fordítaná, a maradékból pedig elutazna. Így oldaná meg a világ egyik legfurcsább vitahelyzetét: pénz, cirkusz, és közben egy adag jócselekedet.
„Tudom, hogy akkor fáj az igazság, ha talált” – vallja Dopeman, aki igencsak rátapintott az idősődő Ken, Achilles-ínára. A rapper kifejtette, hogy nehéz lesz neki újat mutatni, hiszen több mint két évtized során számtalan bajnokkal került egy szorítóba:
Az elmúlt 22 évet az ökölvívás tanulásával töltöttem, ami nem azt jelenti, hogy megtanultam, de volt szerencsém megosztani a ringet a legjelesebb harcosokkal
– vallotta be. Káté Gyula, Mocsár Gyula és Bacskai Balázs “verték” össze, így annyira már nem tudja bántani egy megverés, bárkitől is érkezik az.
Az ügy groteszk végkifejletének a Predator Gym adna helyszínt Dopeman javaslatára, szabályszerű keretek közt, jegyekkel, reklámokkal, és talán egy jótékony cél támogatásával. Szolnoki Szabolcs tehát, ha már önmagát árulja a figyelemért, most megveheti 15 millió forintért a belépőt a hírnév arénájába. Dopeman mindeközben pedig szépen, csendben játszik tovább: sikeres zenészként, gyakorló apaként, aki megmutatta, hogy bár van humorérzéke, azért szereti megszabni a határokat. Így megy ez: a bohóc integet, a zenész mosolyog, a világ pedig nézi az előadást.
