Menczer Tamás: Nem a Borsot kell betiltani, hanem a Tisza megszorítócsomagját

sajtószabadság
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 29. 17:39
Menczer TamásborsMagyar Péter
Menczer Tamás a közösségi oldalán reagált az ügyre.

Magyar Péter nekiment a Borsnak azt követően, hogy lapunk egy különszámban számolt be pro és kontra érvekkel a programjáról.

Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29. menczer tamás
Menczer Tamás Fotó: MW

Az ügyre időközben reagált a Magyar Újságírók Országos Szövetsége, akik szerint helyes a Tisza megszorítócsomagjáról beszámoló Bors betiltása. Az ügy mellett nem ment el szó nélkül Menczer Tamás sem, aki a Facebook-oldalán egy posztot szentelt a történetnek.

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége szerint helyes a Tisza megszorítócsomagjáról beszámoló Bors betiltása. Azt is mondja a MÚOSZ, hogy a sajtószabadság nem vonatkozik »újságíróknak álcázott propagandistákra.« Na most.

  1. Nem a Borsot kell betiltani, hanem a Tisza megszorítócsomagját.
  2. A MÚOSZ tele van “újságíróknak álcázott propagandistákkal.” Elég megnézni az elnökséget: Népszava, Magyar Hang, Transparency International. Csodálatos.
  3. A MÚOSZ egy ócska, baloldali, politikai szervezet, amely nagy szorgalommal védi a Tisza balos megszorítócsomagját.
  4. A baloldal mindig elveszi a pénzedet. Most is. 
  5. Ne feledd! Tarr Zoltán bevallotta: “a választás után mindent lehet.”
  6. Tudjuk mi a “minden”, brutális megszorítás: Tisza-adó, nyugdíjadó, vagyonadó, a társasági adó duplázása, a családi kedvezmények, a fiatalok adómentességének és a 13., 14. havi nyugdíjnak az elvétele.
  7. Az igazságot nem lehet betiltani! A tiszás megszorítócsomagról mindenkinek tudnia kell!

- olvasható a Fidesz kommunikációs igazgatójának bejegyzésében.

 

