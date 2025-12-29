Menczer Tamás: Nem a Borsot kell betiltani, hanem a Tisza megszorítócsomagját

Magyar Péter nekiment a Borsnak azt követően, hogy lapunk egy különszámban számolt be pro és kontra érvekkel a programjáról.

Menczer Tamás Fotó: MW

Az ügyre időközben reagált a Magyar Újságírók Országos Szövetsége, akik szerint helyes a Tisza megszorítócsomagjáról beszámoló Bors betiltása. Az ügy mellett nem ment el szó nélkül Menczer Tamás sem, aki a Facebook-oldalán egy posztot szentelt a történetnek.

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége szerint helyes a Tisza megszorítócsomagjáról beszámoló Bors betiltása. Azt is mondja a MÚOSZ, hogy a sajtószabadság nem vonatkozik »újságíróknak álcázott propagandistákra.« Na most. Nem a Borsot kell betiltani, hanem a Tisza megszorítócsomagját. A MÚOSZ tele van “újságíróknak álcázott propagandistákkal.” Elég megnézni az elnökséget: Népszava, Magyar Hang, Transparency International. Csodálatos. A MÚOSZ egy ócska, baloldali, politikai szervezet, amely nagy szorgalommal védi a Tisza balos megszorítócsomagját. A baloldal mindig elveszi a pénzedet. Most is. Ne feledd! Tarr Zoltán bevallotta: “a választás után mindent lehet.” Tudjuk mi a “minden”, brutális megszorítás: Tisza-adó, nyugdíjadó, vagyonadó, a társasági adó duplázása, a családi kedvezmények, a fiatalok adómentességének és a 13., 14. havi nyugdíjnak az elvétele. Az igazságot nem lehet betiltani! A tiszás megszorítócsomagról mindenkinek tudnia kell!

- olvasható a Fidesz kommunikációs igazgatójának bejegyzésében.