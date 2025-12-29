Menczer Tamás: Nem a Borsot kell betiltani, hanem a Tisza megszorítócsomagját

Magyar Péter nekiment a Borsnak azt követően, hogy lapunk egy különszámban számolt be pro és kontra érvekkel a programjáról.
Az ügyre időközben reagált a Magyar Újságírók Országos Szövetsége, akik szerint helyes a Tisza megszorítócsomagjáról beszámoló Bors betiltása. Az ügy mellett nem ment el szó nélkül Menczer Tamás sem, aki a Facebook-oldalán egy posztot szentelt a történetnek.
A Magyar Újságírók Országos Szövetsége szerint helyes a Tisza megszorítócsomagjáról beszámoló Bors betiltása. Azt is mondja a MÚOSZ, hogy a sajtószabadság nem vonatkozik »újságíróknak álcázott propagandistákra.« Na most.
- olvasható a Fidesz kommunikációs igazgatójának bejegyzésében.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.