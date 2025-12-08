Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Mária névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Dávid Petra fürdőruhája alig takart valamit: elképesztő látványt nyújt a Házasság első látásra sztárja

Dávid Petra
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 16:30
relaxációHázasság első látásra
A Házasság első látásra sztárja láthatóan nem fázott. Dávid Petra a jakuzzi melegéből élvezte a csípős időjárást.

Dávid Petra már elégszer bebizonyította mennyire bevállalós, de hogy a hideget is mosollyal az arcán bírja, tényleg lenyűgöző. A Házasság első látásra sztárja egy jakuzziból jelentkezett be közösségi oldalán.

Dávid Petra kikapcsolódott
Dávid Petra kikapcsolódott Fotó: MW archívum

Dávid Petra a jakuzziból jelentkezett

Bármennyire is hihetetlen, de a mindig aktív és ténykedő Dávid Petrának is szüksége van a lelassulásra, amit most el is ért. A fitneszedző Balatonkenesen kapcsolódott ki.

Balaton mindig különleges, de ez a hétvége mindent vitt! 

- írja bejegyzésében.

Nem mindig kell zajosan és nagyzolva tölteni a születésnapokat, van mikor egyszerűen csak a csendre és a nyugalomra vágyunk.

„A hely hangulata annyira otthonos, hogy egy pillanat alatt ki tudtam kapcsolni — pont erre volt szükségem.
A házigazda hihetetlenül kedves és figyelmes volt, tényleg azt éreztem, hogy szívből szeretné, hogy jól érezzem magam.”

Egy gyönyörű fekete fürdőruhában, majd egy fekete kisruhában ünnepelt Dávid Petra, mosolyán is látszik mennyire felszabadult kicsit kiszakadva a hétköznapokból.

„Esti dézsafürdő, szauna, csend, nyugalom… és egy szülinap, ami így lett igazán emlékezetes” - írta.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu