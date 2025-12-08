Dávid Petra fürdőruhája alig takart valamit: elképesztő látványt nyújt a Házasság első látásra sztárja

Dávid Petra már elégszer bebizonyította mennyire bevállalós, de hogy a hideget is mosollyal az arcán bírja, tényleg lenyűgöző. A Házasság első látásra sztárja egy jakuzziból jelentkezett be közösségi oldalán.

Dávid Petra kikapcsolódott Fotó: MW archívum

Dávid Petra a jakuzziból jelentkezett

Bármennyire is hihetetlen, de a mindig aktív és ténykedő Dávid Petrának is szüksége van a lelassulásra, amit most el is ért. A fitneszedző Balatonkenesen kapcsolódott ki.

Balaton mindig különleges, de ez a hétvége mindent vitt!

- írja bejegyzésében.

Nem mindig kell zajosan és nagyzolva tölteni a születésnapokat, van mikor egyszerűen csak a csendre és a nyugalomra vágyunk.

„A hely hangulata annyira otthonos, hogy egy pillanat alatt ki tudtam kapcsolni — pont erre volt szükségem.

A házigazda hihetetlenül kedves és figyelmes volt, tényleg azt éreztem, hogy szívből szeretné, hogy jól érezzem magam.”

Egy gyönyörű fekete fürdőruhában, majd egy fekete kisruhában ünnepelt Dávid Petra, mosolyán is látszik mennyire felszabadult kicsit kiszakadva a hétköznapokból.

„Esti dézsafürdő, szauna, csend, nyugalom… és egy szülinap, ami így lett igazán emlékezetes” - írta.