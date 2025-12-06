Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
„Nem kell mindig csúcsformában lenni” – Dávid Petra megmutatta hétköznapi kinézetét

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 06. 20:30
A fitneszikon is tart néha szünetet. Dávid Petra, ha nem versenyzik is lenyűgözően néz ki.
Dávid Petra mindig is motiváló személyiségnek számított az emberek körében, hiszen megmutatta, hogy kellő felkészüléssel és kitartással igazából bármi elérhető. A mindig aktív fitneszguru azonban most arra emlékeztet, hogy néha meg lehet állni, hiszen a hétköznapi bőrünkben vagyunk a legtöbbet és az is értékes.

Dávid Petra
Dávid Petra hétköznapi formájában jelent meg / Fotó: MW Archív Dávid Petra

Dávid Petra elárulta, hogy a versenyformája csak egy projekt

Elképesztő formában van Dávid Petra, ami évek hosszú munkája, de izmos és szálkás kinézete, amelyben megjelenik a legtöbbször közösségi oldalain, nem más, mint a projektjei része.

Tudjátok… sokszor csak a versenyformám kerül fel ide. De az év 90%-ában NEM úgy nézek ki

- sokkolta követőit Dávid Petra.

A Házasság első látásra korábbi sztárja elárulta, hogy jelenlegi kinézete az, amivel él és ezzel nincs is semmi gond, mivel ezt is meg kell becsülni.

„Ez itt most a valóság: nem színpad, nem extrém diéta, nem kifacsart forma. Hanem az a test, amit hosszú távon is egészségesen fenn tudok tartani. A versenyforma egy projekt — gyönyörű, látványos, de időszakos. A mindennapok teste pedig ez.”
Hozzátette, hogy ez is legalább annyira értékes, mint az általában látható kemény munkájának eredményeként megmutatott izmos test. Sokan elfelejtjük, de nem kell mindig csúcsformában lenni.

A lényeg, hogy jól érezd magad a bőrödben, és amit csinálsz, az tartható legyen

- zárta sorait.

 

