Csonka András 60 éves lett – Íme az élete képekben!

Hatvan évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Csonka András. Ekkor még senki sem sejtette, milyen ismert és közkedvelt ember lesz az országban, de azt se, hogy micsoda karriert fog befutni.

Csonka András nem örül annak, hogy hatvan lett - Fotó: Ripost

Csonka András színházi szerepei mellett énekel és műsort vezet

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy Bandi az egyik legismertebb magyar híresség, ráadásul igazán sokoldalú tehetség. Szerepelt ugyanis filmekben, sorozatokban, prózai színházi darabokban, de még musicalekben is. Énekes műsorban is többször feltűnt, emellett szinte mindenki kívülről fújja a Ding-Dong című saját dalát. És ha ez nem lenne elég, műsort is rengetegszer vezetett, és még egy táncolós versenyt is megnyert Keleti Andrea partnereként.

