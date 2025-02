Igazi nagyágyúk lesznek Csongrádi Kata vendégei – itt a névsor!

Már javában próbálnak a művészek, dupla teltházas lesz a Rohan az idő című, 10. S. Nagy István emlékkoncert február 9-én vasárnap a Stefánia Palotában. A fellépők sorra látogatják Csongrádi Katát, az est háziasszonyát és főszereplőjét, hogy együtt próbáljanak. Már az utolsó simításokat végzik a nagyszabású, kétrészes előadáson.

Mindenki komolyan vette a felkészülést a Stefánia Palotában megrendezésre kerülő dupla teltházas S. Nagy emlékműsor első zenei megbeszélésén, aminek a végén gyerekpezsgővel koccintottunk az ugyancsak szülinapos férjem (január 20) egészségére és slágereire is, amiket február 9-én Gyulával együtt Balázs Andi, Peller Károly, Kálmán Gyuri is énekel majd Hegedűs Valér, Németh László kíséretével, Lukin Ágnes rendezésében” – számolt be közösségi oldalán Csongrádi Kata.

Boldog vagyok, mert akár egy harmadik koncert is teltházas lett volna, de nagyon izgulok is, hiszen minden eddiginél nagyobb előadásra készülünk, rengeteg meglepetéssel

– nyilatkozta két próba között a művésznő. – Olyan szeretet és kedvesség árad a közreműködőktől felém, ami megsokszorozza az erőmet. A Stefánia Palota munkatársaitól a technikai kollégákon át a tánckarig és a legnagyobb fellépő sztárokig mindenki nagyon odateszi magát, mindenki lelkes.

Hogy mennyire így van, egy kis történettel szemlélteti: Szörényi Leventével már ritkán találkozhat a közönség, de most vasárnap ő is ott lesz, hiszen ő a dalszerzője a slágerkoncert címadó dalának, a Rohan az idő című örökzöldnek.

- Amikor kiderült, hogy már több mint kétszázan feliratkoztak a koncert jegypénztárában a várólistára és a Stefánia Palotából felhívtak, hogy délelőtt 11 órás kezdéssel is tartsunk egy koncertet, akkor minden közreműködőt végighívtam, vállalja-e – mesélte a Borsnak Csongrádi Kata. – Kicsit tartottam tőle, mit szól majd ehhez Levente, vállalja-e. Ő csak annyit kérdezett, kaphat-e a két koncert között egy szendvicset meg egy kávét. Könnyekig meghatott és azt hiszem, verseny lesz majd, ki főzheti meg a kávéját.

S. Nagy István dalai évtizedek óta uralják a slágerlistákat és nagyon gazdag zenei repertoárral adták már elő azokat. Most is a legkülönbözőbb műfajok képviseltetik majd magukat, megszólalnak dalok a kemény rock, a lírai blues, az opera és a cigányzene hangján is.

A 77 éves Vikidál Gyula azzal a pólófelirattal érkezett a próbára születésnapján, január 25-én, hogy "A medve nem játék!”

Fellép többek közt Leblanc Győző, Szeredy Krisztina, Nádas György, Makrai Pál, Kanyik Viki, Karacs Miki és mások, a Csinibabák pedig - Matics Laura koreográfus vezetésével - táncukkal járulnak hozzá a bulihangulathoz. Egy csapat szeretetteljes művész emlékezik a közönséggel egy korszakos zsenire, S. Nagy Istvánra.