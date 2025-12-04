Háborog az internet, a Bódi Tesók magukat mosdatják botrányos múltjuk miatt

A Bódi Tesók robbanásszerűen váltak ismert motivációs előadókká, de a múltjukról szóló ellentmondásos nyilatkozataik nagy online vitákat kavarnak. A kérdés ma már nemcsak az, mit tettek régen, hanem az, mennyire hihetünk nekik most.

Bódi tesók TikTok oldalukon még azt nyilatkozták, hogy erkölcsileg megkérdőjelezhető volt a korábbi munkájuk (Fotó: TV2)

Bódi tesók villámgyors felemelkedése a motivációs világ élvonalába

A Bódi Tesók, vagyis Bódi Megyer és Bódi Hunor (illetve a bátyjuk, Bence is) az elmúlt hónapok egyik legfeltűnőbb jelenségei lettek a magyar online térben. Motivációs előadásaik, személyiségfejlesztő könyveik és az Ázsia Expressz című reality-ben való szereplésük révén több tízezres követőtáborra tettek szert, nevük pedig pillanatok alatt bekerült a mainstream médiába.

A karakterükre épített narratíva egyszerű volt és könnyen fogyasztható: három fiatal srác, akik hibáztak, tanultak, majd „felemelkedtek”, és most másokat inspirálnak. Csakhogy ez a történet váratlan fordulatot vett.

A vallomás, amely szimpátiát épített és lavinát indított el

A Bódi Tesók több motivációs előadásukon is őszintének tűnő vallomást tettek a múltjukról. A színpadon nem kerteltek: arról beszéltek, hogy korábban egy olyan értékesítési területen dolgoztak, amelyet utólag – saját szavaikkal – „kib*szottul erkölcstelennek” tartanak.

Ez kicsit bővebben kifejtve így nézett ki: idős embereknek adtak el egészségjavító termékeket, több százezer forintos áron, agresszív üzletkötési technikákkal, és bár törvénytelennek nem tartották, erkölcsileg teljes kudarcnak nevezték - utólag.

A vallomás sok követő szemében emberivé tette őket: olyanoknak tűntek, akik szembenéztek a hibáikkal és tanultak belőlük. Csakhogy, amikor a múltjukról kérdezték őket a legutóbbi interjújukban, egészen más hangnemet ütöttek meg.

A visszakozás, amely olaj volt a tűzre

A TV2 Titkok Ramónával című műsorában a Bódi Tesók már egészen másképp beszéltek ugyanarról a korszakról. A korábbi erős szavak helyett inkább védekező, felelősséget elhárító magyarázatok hangzottak el.

A testvérek kijelentették:

Ez nem kétes üzlet volt, mi csak üzletkötők voltunk. A cég adta a terméket, mi csak értékesítőik voltunk. Az influenszer élet sokszor kirakat, nem a valóság.

A műsorban többször is azzal hárítottak, hogy ők csak alkalmazottak voltak, és nem tehetnek arról, hogy a cég milyen termékeket adott el, vagy mennyit kért értük.