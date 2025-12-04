Háborog az internet, a Bódi Tesók magukat mosdatják botrányos múltjuk miatt

A Bódi Tesók robbanásszerűen váltak ismert motivációs előadókká, de a múltjukról szóló ellentmondásos nyilatkozataik nagy online vitákat kavarnak. A kérdés ma már nemcsak az, mit tettek régen, hanem az, mennyire hihetünk nekik most.
A Bódi Tesók, vagyis Bódi Megyer és Bódi Hunor (illetve a bátyjuk, Bence is) az elmúlt hónapok egyik legfeltűnőbb jelenségei lettek a magyar online térben. Motivációs előadásaik, személyiségfejlesztő könyveik és az Ázsia Expressz című reality-ben való szereplésük révén több tízezres követőtáborra tettek szert, nevük pedig pillanatok alatt bekerült a mainstream médiába.
A karakterükre épített narratíva egyszerű volt és könnyen fogyasztható: három fiatal srác, akik hibáztak, tanultak, majd „felemelkedtek”, és most másokat inspirálnak. Csakhogy ez a történet váratlan fordulatot vett.
A Bódi Tesók több motivációs előadásukon is őszintének tűnő vallomást tettek a múltjukról. A színpadon nem kerteltek: arról beszéltek, hogy korábban egy olyan értékesítési területen dolgoztak, amelyet utólag – saját szavaikkal – „kib*szottul erkölcstelennek” tartanak.
Ez kicsit bővebben kifejtve így nézett ki: idős embereknek adtak el egészségjavító termékeket, több százezer forintos áron, agresszív üzletkötési technikákkal, és bár törvénytelennek nem tartották, erkölcsileg teljes kudarcnak nevezték - utólag.
A vallomás sok követő szemében emberivé tette őket: olyanoknak tűntek, akik szembenéztek a hibáikkal és tanultak belőlük. Csakhogy, amikor a múltjukról kérdezték őket a legutóbbi interjújukban, egészen más hangnemet ütöttek meg.
A TV2 Titkok Ramónával című műsorában a Bódi Tesók már egészen másképp beszéltek ugyanarról a korszakról. A korábbi erős szavak helyett inkább védekező, felelősséget elhárító magyarázatok hangzottak el.
A testvérek kijelentették:
Ez nem kétes üzlet volt, mi csak üzletkötők voltunk. A cég adta a terméket, mi csak értékesítőik voltunk. Az influenszer élet sokszor kirakat, nem a valóság.
A műsorban többször is azzal hárítottak, hogy ők csak alkalmazottak voltak, és nem tehetnek arról, hogy a cég milyen termékeket adott el, vagy mennyit kért értük.
Ez a narratíva azonban szöges ellentétben állt azzal, amit korábban a színpadon, saját közönségük előtt mondtak. Ott ugyanis egyértelműen úgy beszéltek a történtekről, mint amiről ők döntöttek, ők csináltak, és ők ismerték el hibának. A disszonancia pedig sokaknál kiverte a biztosítékot most.
A magyar Reddit közössége azonnal reagált a podcast interjúra, és megindult az egyik legnagyobb kommentáradat, amit magyar influenszerekkel kapcsolatban az elmúlt években látni lehetett. A leggyakrabban visszatérő kritika ez volt: nem a régi cselekedeteik zavarták az embereket, hanem az, hogy most tagadják azt, amit korábban maguk vallottak be.
Néhány erős kommentet idézve:
Semmi megbánás, semmi alázat nincs bennük. Csak nevetgélnek.
„Először büszkén mesélték, hogy erkölcstelen volt, most meg azt mondják, hogy csak cégutasítást követtek?” Sokan azt kifogásolták, hogy a testvérek ahelyett, hogy vállalták volna korábbi szavaikat, elbagatellizálták a dolgot, és inkább másokat hibáztattak.
A helyzet különösen kényes a motivációs életmódképzés világában. Ez a műfaj ugyanis szinte teljes egészében a hitelességre épül: a közönség azt várja, hogy aki tanácsot ad, az legyen őszinte önmagával és másokkal.
A Bódi Tesók esetében olybá tűnik, hogy a történet két végpontja egymással ellentétes:
A kettő együtt azonban nem fér össze. A követők jelentős része ezért azt kérdezi: vajon a korábbi vallomás is csak egy szépen felépített marketingfogás volt?
Olyan narratíva, amely jól hangzott a színpadon és a TikTok-videókban, de most, hogy következményei vannak, mégsem vállalják?
A helyzet egyik legfontosabb tanulsága, hogy az influncerek világában a felelősségvállalás még mindig ritka valuta.
A Bódi Tesók esetében sokak szerint nem az a gond, hogy hibáztak, mindenki hibázik. Hanem az, hogy mintha két különböző történetet mesélnének ugyanarról.
A saját szavaikkal élve:
„Kirakat élet volt és nem akarom lelőni a poént, nagyon sok celeb kirakat életet él a mai világban” – de most már mindenki azt kérdezi:
