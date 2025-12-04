Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Háborog az internet, a Bódi Tesók magukat mosdatják botrányos múltjuk miatt

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 18:00
A Bódi fivérek az elmúlt években váratlan sebességgel robbantak be a magyar online térbe motivációs előadásaikkal, könyveikkel és televíziós szerepléseikkel. A Bódi Tesók népszerűsége azonban súlyos kritikákat is magával hozott, miután korábbi előadásaikban maguk beszéltek egy, saját szavaik szerint erkölcsileg megkérdőjelezhető értékesítési múltról.

A Bódi Tesók robbanásszerűen váltak ismert motivációs előadókká, de a múltjukról szóló ellentmondásos nyilatkozataik nagy online vitákat kavarnak. A kérdés ma már nemcsak az, mit tettek régen, hanem az, mennyire hihetünk nekik most.

Bódi tesók motivációs előadásaikkal szivárogtak be a köztudatba.
Bódi tesók TikTok oldalukon még azt nyilatkozták, hogy erkölcsileg megkérdőjelezhető volt a korábbi munkájuk (Fotó:  TV2)

Bódi tesók villámgyors felemelkedése a motivációs világ élvonalába

A Bódi Tesók, vagyis Bódi Megyer és Bódi Hunor (illetve a bátyjuk, Bence is) az elmúlt hónapok egyik legfeltűnőbb jelenségei lettek a magyar online térben. Motivációs előadásaik, személyiségfejlesztő könyveik és az Ázsia Expressz című reality-ben való szereplésük révén több tízezres követőtáborra tettek szert, nevük pedig pillanatok alatt bekerült a mainstream médiába.

A karakterükre épített narratíva egyszerű volt és könnyen fogyasztható: három fiatal srác, akik hibáztak, tanultak, majd „felemelkedtek”, és most másokat inspirálnak. Csakhogy ez a történet váratlan fordulatot vett.

@boditesok

Ha magadnak nem tudsz megbocsátani, akkor hogyan várhatod, hogy Isten megbocsásson?

♬ eredeti hang – Bódi Tesók - Bódi Tesók

A vallomás, amely szimpátiát épített és lavinát indított el

A Bódi Tesók több motivációs előadásukon is őszintének tűnő vallomást tettek a múltjukról. A színpadon nem kerteltek: arról beszéltek, hogy korábban egy olyan értékesítési területen dolgoztak, amelyet utólag – saját szavaikkal – „kib*szottul erkölcstelennek” tartanak.

Ez kicsit bővebben kifejtve így nézett ki: idős embereknek adtak el egészségjavító termékeket, több százezer forintos áron, agresszív üzletkötési technikákkal, és bár törvénytelennek nem tartották, erkölcsileg teljes kudarcnak nevezték - utólag.

A vallomás sok követő szemében emberivé tette őket: olyanoknak tűntek, akik szembenéztek a hibáikkal és tanultak belőlük. Csakhogy, amikor a múltjukról kérdezték őket a legutóbbi interjújukban, egészen más hangnemet ütöttek meg.

@tv2hun Nézd meg a TV2 Titkok Ramónával vadonatúj részét, melynek vendége Bódi Hunor és Bódi Megyer voltak.🔥👀 @HUNOR & MEGYER #tv2titkokramonaval #boditesok #lekaikissramona #tv2 #tv2play ♬ original sound - TV2 hivatalos

A visszakozás, amely olaj volt a tűzre

A TV2 Titkok Ramónával című műsorában a Bódi Tesók már egészen másképp beszéltek ugyanarról a korszakról. A korábbi erős szavak helyett inkább védekező, felelősséget elhárító magyarázatok hangzottak el.

A testvérek kijelentették:

Ez nem kétes üzlet volt, mi csak üzletkötők voltunk. A cég adta a terméket, mi csak értékesítőik voltunk. Az influenszer élet sokszor kirakat, nem a valóság.

A műsorban többször is azzal hárítottak, hogy ők csak alkalmazottak voltak, és nem tehetnek arról, hogy a cég milyen termékeket adott el, vagy mennyit kért értük.

Ez a narratíva azonban szöges ellentétben állt azzal, amit korábban a színpadon, saját közönségük előtt mondtak. Ott ugyanis egyértelműen úgy beszéltek a történtekről, mint amiről ők döntöttek, ők csináltak, és ők ismerték el hibának. A disszonancia pedig sokaknál kiverte a biztosítékot most.

HOT! MAGAZIN HÉTFŐI FELTÖLTÉSEK: FODOR, RÁCZ, NÓTÁR, NYERTES, BÓDI TESÓK
A Bódi tesók gyermekkora erősen terhelt volt, sok traumával kellett szembenézniük (Fotó: TV2 / hot! magazin)

A Reddit felrobbant, az emberek döbbenten reagáltak

A magyar Reddit közössége azonnal reagált a podcast interjúra, és megindult az egyik legnagyobb kommentáradat, amit magyar influenszerekkel kapcsolatban az elmúlt években látni lehetett. A leggyakrabban visszatérő kritika ez volt: nem a régi cselekedeteik zavarták az embereket, hanem az, hogy most tagadják azt, amit korábban maguk vallottak be.

Néhány erős kommentet idézve:

Semmi megbánás, semmi alázat nincs bennük. Csak nevetgélnek.

„Először büszkén mesélték, hogy erkölcstelen volt, most meg azt mondják, hogy csak cégutasítást követtek?” Sokan azt kifogásolták, hogy a testvérek ahelyett, hogy vállalták volna korábbi szavaikat, elbagatellizálták a dolgot, és inkább másokat hibáztattak.

HOT! MAGAZIN HÉTFŐI FELTÖLTÉSEK: FODOR, RÁCZ, NÓTÁR, NYERTES, BÓDI TESÓK
Az Ázsia Expressz megnyerése után még nagyobb lett a követőtáboruk (Fotó: TV2 / hot! magazin)

Hitelességi válság – vagy tudatos marketing?

A helyzet különösen kényes a motivációs életmódképzés világában. Ez a műfaj ugyanis szinte teljes egészében a hitelességre épül: a közönség azt várja, hogy aki tanácsot ad, az legyen őszinte önmagával és másokkal.

A Bódi Tesók esetében olybá tűnik, hogy a történet két végpontja egymással ellentétes:

  • A színpadon: erkölcstelen múlt, őszinte vallomás, fejlődés.
  • A kamerák előtt: „nem volt erkölcstelen”, „csak üzletkötők voltunk”, „félreértelmezték”.

A kettő együtt azonban nem fér össze. A követők jelentős része ezért azt kérdezi: vajon a korábbi vallomás is csak egy szépen felépített marketingfogás volt?
Olyan narratíva, amely jól hangzott a színpadon és a TikTok-videókban, de most, hogy következményei vannak, mégsem vállalják?

Ki vállalja a felelősséget? És kiért?

A helyzet egyik legfontosabb tanulsága, hogy az influncerek világában a felelősségvállalás még mindig ritka valuta.
A Bódi Tesók esetében sokak szerint nem az a gond, hogy hibáztak, mindenki hibázik. Hanem az, hogy mintha két különböző történetet mesélnének ugyanarról.

A saját szavaikkal élve:
„Kirakat élet volt és nem akarom lelőni a poént, nagyon sok celeb kirakat életet él a mai világban” – de most már mindenki azt kérdezi:

Mi volt a kirakat? A vallomás? A tagadás? Vagy mindkettő?

@boditesok

A te életedben van ilyen ember?❤️‍🔥

♬ eredeti hang - Bódi Tesók

 

