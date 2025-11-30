Csődbe mentek a Bódi Tesók – Lezárult egy korszak

A motivációs trénerként és könyvszerzőként ismertté vált Bódi Tesók mára több százezres követőtábort tudhatnak magukénak, előadásaikkal rendre megtöltik a termet. A testvérpár saját bevallása szerint azonban volt idő, mikor korántsem makulátlan utat jártak be, ráadásul mindezt egy később bekövetkezett anyagi csőd is tetézte.
Bódi Hunor és ikertestvére, Megyer Lékai-Kiss Ramóna – TV2 Titkok Ramónával című videó podcastjének felvételén jártak vendégként, ahol őszintén vallottak korábbi munkájukról és azokról a nehéz időkről, amikor a teljes anyagi csőd szélén álltak.
Fényűző élet, luxusautók, anyagi függetlenség: ezekkel a jelzőkkel lehet leírni a Bódi testvérek korábbi életét, mikor üzletkötőként belekeveredtek egy erkölcsileg megkérdőjelezhető vállalkozásba.
„Materiális világban éltünk. Az emberi kapcsolatainkkal nem nagyon foglalkoztunk. Nem vagyok rá büszke, de igenis volt, hogy lenéztem embereket, megítéltem embereket, mert neki nincs annyija. Olyan világba csöppentünk bele, abból a szerénységből, szegénységből, hogy száznyolcvan fokos fordulatot vettem” – vallotta be Hunor, majd hozzátette, hogy testvéri kapcsolatukra is kihatott korábbi életvitelük, volt idő, amikor nem is beszéltek egymással.
A testvérpár elmondása szerint akkor kerültek igazán válaszút elé, amikor feladták korábbi munkájukat: fogalmuk sem volt, merre induljanak tovább, és sokáig azt sem merték elképzelni, hogy egyszer emberek elé álljanak. Kezdetben bizonytalanok voltak, és minden lépésükért meg kellett küzdeniük. Az út a ma ismert előadói karrier felé korántsem volt zökkenőmentes.
„Én nagyon féltem attól, hogy emberek előtt beszéljek” – mesélte Bódi Megyer.
Kevesen tudják, de a Bódi Tesók projekt valójában nem azért jött létre, hogy arénákat töltsenek meg, hanem testvéri kapcsolatuk megmentésének céljából.
El is veszítettük az összes pénzünket… Nem kerestünk egy forintot sem
– megdöbbentő vallomást tett az ikerpár.
Saját bevallásuk szerint nagyon nehezen jött a siker, első két előadásukat az érdeklődés hiányában le kellett mondaniuk, majd egy következő alkalommal mindössze harminc ember előtt álltak ki. Családi vállalkozásuk az első három évben teljesen nyereségmentes volt. A feladás küszöbén álltak, mikor valami mégis elindult.
„Mindig minden úgy alakul, hogy nekünk a legjobb legyen” – mondta Hunor.
Mottójuk – ami azóta hitvallássá vált – végigkíséri őket életükben. Előadásaik során ezt az energiát igyekeznek átadni a közönségüknek is.
A Bódi Tesók nem érik be a teltházas motivációs előadásokkal: ma már saját könyveikkel is tarolnak, amelyek közül nyolc is bestseller lett. Könyveikben őszintén mesélnek nehéz gyerekkorukról és lassan beinduló, küzdelmes karrierjük útjáról.
Hogy még mit mesél a két testvér Lékai-Kiss Ramóna podcastjében családról, karrierről és számos egyéb dologról, az hétfőn 12 órától megtekinthető a TV2 Play.hu felületén. A teljes adás ott érhető el majd.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.