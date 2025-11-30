Csődbe mentek a Bódi Tesók – Lezárult egy korszak

A motivációs trénerként és könyvszerzőként ismertté vált Bódi Tesók mára több százezres követőtábort tudhatnak magukénak, előadásaikkal rendre megtöltik a termet. A testvérpár saját bevallása szerint azonban volt idő, mikor korántsem makulátlan utat jártak be, ráadásul mindezt egy később bekövetkezett anyagi csőd is tetézte.

A Bódi Tesók korábbi kétes üzleteikről és egykori nehéz anyagi helyzetükről vallottak Lékai-Kiss Ramóna podcastjében (Fotó: TV2)

Bódi Tesók: „Kirakat élet volt”

Bódi Hunor és ikertestvére, Megyer Lékai-Kiss Ramóna – TV2 Titkok Ramónával című videó podcastjének felvételén jártak vendégként, ahol őszintén vallottak korábbi munkájukról és azokról a nehéz időkről, amikor a teljes anyagi csőd szélén álltak.

Fényűző élet, luxusautók, anyagi függetlenség: ezekkel a jelzőkkel lehet leírni a Bódi testvérek korábbi életét, mikor üzletkötőként belekeveredtek egy erkölcsileg megkérdőjelezhető vállalkozásba.

„Materiális világban éltünk. Az emberi kapcsolatainkkal nem nagyon foglalkoztunk. Nem vagyok rá büszke, de igenis volt, hogy lenéztem embereket, megítéltem embereket, mert neki nincs annyija. Olyan világba csöppentünk bele, abból a szerénységből, szegénységből, hogy száznyolcvan fokos fordulatot vettem” – vallotta be Hunor, majd hozzátette, hogy testvéri kapcsolatukra is kihatott korábbi életvitelük, volt idő, amikor nem is beszéltek egymással.

A Bódi Tesók hamar kiégtek előző munkájukban, ekkor jötták rá, hogy szükségük van a változásra (Fotó: TV2)

„Kiégtünk, nem motivált semmi”

A testvérpár elmondása szerint akkor kerültek igazán válaszút elé, amikor feladták korábbi munkájukat: fogalmuk sem volt, merre induljanak tovább, és sokáig azt sem merték elképzelni, hogy egyszer emberek elé álljanak. Kezdetben bizonytalanok voltak, és minden lépésükért meg kellett küzdeniük. Az út a ma ismert előadói karrier felé korántsem volt zökkenőmentes.

„Én nagyon féltem attól, hogy emberek előtt beszéljek” – mesélte Bódi Megyer.

Kevesen tudják, de a Bódi Tesók projekt valójában nem azért jött létre, hogy arénákat töltsenek meg, hanem testvéri kapcsolatuk megmentésének céljából.

El is veszítettük az összes pénzünket… Nem kerestünk egy forintot sem

– megdöbbentő vallomást tett az ikerpár.

Az ikrek a mélyből kapaszkodtak fel, és ma már sikeres előadók (Fotó: TV2)

Majdnem feladták közös projektjüket, mikor végre áttörést értek el

Saját bevallásuk szerint nagyon nehezen jött a siker, első két előadásukat az érdeklődés hiányában le kellett mondaniuk, majd egy következő alkalommal mindössze harminc ember előtt álltak ki. Családi vállalkozásuk az első három évben teljesen nyereségmentes volt. A feladás küszöbén álltak, mikor valami mégis elindult.