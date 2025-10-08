Ez őrület! A Bochkor műsorvezetője otthonában tört rá egy meztelen nőre

A Retro Rádió reggeli műsora 5. születésnapját ünnepli, aminek keretein belül, a Bors jóvoltából 5 millió forintot osztanak szét, öt szerencsés nyertes között. A Bochkor nyereményjátékának nyertesei azonban nem mind számítanak Lovász Laci és a stáb érkezésére, sőt, ma épp sikerült felkelteniük az egymillió forint büszke tulajdonosát. Ráadásul épp csak a szerencsén múlott, hogy nem kellett ruha nélkül a kamerák elé állnia.

Bochkor Gábor műsorvezetőtársa csaknem rányitott a Retro Rádió nyereményjátékának nyertesére (Fotó: KISS ANNAMARIE)

Bochkor Gábor a stúdióból követte az eseményeket, miközben műsorvezetőtársa a megadott címre igyekezett, csakhogy némi hiba csúszott a számításaikba, először ugyanis senki sem akart nekik ajtót nyitni.

„Itt vagyunk egy klasszikus kertkapunál, csengővel viszont nem felszereltek. De nyitva van a kertkapu, szóval bejövünk” – tudósított Laci a helyszínről.

„Nem akarsz inkább kopogni, mint behatolni?” – vetette fel a kérdést Bochkor, feleslegesen.

Kopogtam, felhúzták a redőnyt. Szerintem ezek meztelenül vannak, nem tudják, hogy mit vegyenek fel. Be van zárva az ajtó

– folytatta Lovász.

„Most ébredtem, éjszakás voltam, csak felöltözöm” – szólt bentről a szerencsés nyertes hangja, akire csaknem rányitott a Retro Rádió stábja.

Bochkor Gábor és Lovász László olyan helyzetbe kerültek, amire még nem volt példa a Bochkor 5 éve alatt (Fotó: Archív / hot! magazin)

A Bochkor Lovász Lacija leskelődni is próbált

A hírvivő már annyira izgatott volt, hogy szinte képtelen volt megvárni, amíg a hölgy elkészül, ezért minden lehetőséget megragadott, hogy belessen a lakásba, persze sikertelenül.

„Hál’ Istennek a detektív üveg jótékonyan eltakarja előlem a lakosság hajnali óráit, amikor meztelenül rohangálnak a lakásukban” – nyugtatott meg mindenkit Laci.

Most a hölgy öltözik, Laci pedig leskelődik be az ablakon hozzá

– világosította fel Gyuri a hallgatókat.

Végül persze a történet szerencsés véget ért, hiszen Gyöngyi beengedte a csapatot, és a megkapta az egymillió forintos nyereményt, amire egyáltalán nem számított. A meglepett nyertes először szinte szóhoz sem jutott, de annyit azért elárult, hogy a pénzt mindenképpen négy unokájára fogja majd költeni.