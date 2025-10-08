Ez őrület! A Bochkor műsorvezetője otthonában tört rá egy meztelen nőre

A Retro Rádió reggeli műsora 5. születésnapját ünnepli, aminek keretein belül, a Bors jóvoltából 5 millió forintot osztanak szét, öt szerencsés nyertes között. A Bochkor nyereményjátékának nyertesei azonban nem mind számítanak Lovász Laci és a stáb érkezésére, sőt, ma épp sikerült felkelteniük az egymillió forint büszke tulajdonosát. Ráadásul épp csak a szerencsén múlott, hogy nem kellett ruha nélkül a kamerák elé állnia.
Bochkor Gábor a stúdióból követte az eseményeket, miközben műsorvezetőtársa a megadott címre igyekezett, csakhogy némi hiba csúszott a számításaikba, először ugyanis senki sem akart nekik ajtót nyitni.
„Itt vagyunk egy klasszikus kertkapunál, csengővel viszont nem felszereltek. De nyitva van a kertkapu, szóval bejövünk” – tudósított Laci a helyszínről.
„Nem akarsz inkább kopogni, mint behatolni?” – vetette fel a kérdést Bochkor, feleslegesen.
Kopogtam, felhúzták a redőnyt. Szerintem ezek meztelenül vannak, nem tudják, hogy mit vegyenek fel. Be van zárva az ajtó
– folytatta Lovász.
„Most ébredtem, éjszakás voltam, csak felöltözöm” – szólt bentről a szerencsés nyertes hangja, akire csaknem rányitott a Retro Rádió stábja.
A hírvivő már annyira izgatott volt, hogy szinte képtelen volt megvárni, amíg a hölgy elkészül, ezért minden lehetőséget megragadott, hogy belessen a lakásba, persze sikertelenül.
„Hál’ Istennek a detektív üveg jótékonyan eltakarja előlem a lakosság hajnali óráit, amikor meztelenül rohangálnak a lakásukban” – nyugtatott meg mindenkit Laci.
Most a hölgy öltözik, Laci pedig leskelődik be az ablakon hozzá
– világosította fel Gyuri a hallgatókat.
Végül persze a történet szerencsés véget ért, hiszen Gyöngyi beengedte a csapatot, és a megkapta az egymillió forintos nyereményt, amire egyáltalán nem számított. A meglepett nyertes először szinte szóhoz sem jutott, de annyit azért elárult, hogy a pénzt mindenképpen négy unokájára fogja majd költeni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.