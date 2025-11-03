"Én találtam rá egyik reggel...." - Felkavaró emlékeket idézett fel Bochkor Gábor

Megrázó emléket idézett fel a minap Bochkor Gábor. A rádiós tavaly vesztette el szeretett édesanyját, Marik Mariannát, a gyász hatására a munkáját is egy időre szüneteltetnie kellett. Az édesapja, Bochkor Jenő, aki a Magyar Távirati Iroda külföldi tudósítójaként tevékenykedett, jóval korábban, 1988-ban hunyt el, egy hirtelen bekövetkező szívroham következtében. A rádiós nemrég arra emlékezett vissza, hogyan élte meg az apja elvesztését, és azt is, ahogy ezután gyakorlatilag ő lett a család fenntartója, méghozzá igencsak fiatalon.

Így emlékezett vissza édesapja elvesztésére Bochkor Gábor / Fotó: Móricz István

Nekem nagyon váratlanul és hirtelen jött, amikor apukám meghalt. Ekkoriban már rádiózgattam, jó pénzt kerestem. Költöttem magamra, ruhákra, technikára. És egyik napról a másikra ez teljesen átváltott arra, hogy gyakorlatilag nekem kell eltartanom egy háztartást. Persze, anyával közösen. Pénzbeosztás, félrerakás, villanyszámla, kaja bevásárlás

- emlékezett vissza a napokban Bochkor Gábor a Retró Rádió reggeli adásában.

Ez teljesen hirtelen volt. Én találtam rá egyik reggel, szívinfarktusa volt, mint később kiderült

- tette hozzá a rádiós, aki mindössze 23 éves volt, az édesapja elvesztésekor.