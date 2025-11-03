"Én találtam rá egyik reggel...." - Felkavaró emlékeket idézett fel Bochkor Gábor

Megrázó emléket idézett fel a minap Bochkor Gábor. A rádiós tavaly vesztette el szeretett édesanyját, Marik Mariannát, a gyász hatására a munkáját is egy időre szüneteltetnie kellett. Az édesapja, Bochkor Jenő, aki a Magyar Távirati Iroda külföldi tudósítójaként tevékenykedett, jóval korábban, 1988-ban hunyt el, egy hirtelen bekövetkező szívroham következtében. A rádiós nemrég arra emlékezett vissza, hogyan élte meg az apja elvesztését, és azt is, ahogy ezután gyakorlatilag ő lett a család fenntartója, méghozzá igencsak fiatalon.
Nekem nagyon váratlanul és hirtelen jött, amikor apukám meghalt. Ekkoriban már rádiózgattam, jó pénzt kerestem. Költöttem magamra, ruhákra, technikára. És egyik napról a másikra ez teljesen átváltott arra, hogy gyakorlatilag nekem kell eltartanom egy háztartást. Persze, anyával közösen. Pénzbeosztás, félrerakás, villanyszámla, kaja bevásárlás
- emlékezett vissza a napokban Bochkor Gábor a Retró Rádió reggeli adásában.
Ez teljesen hirtelen volt. Én találtam rá egyik reggel, szívinfarktusa volt, mint később kiderült
- tette hozzá a rádiós, aki mindössze 23 éves volt, az édesapja elvesztésekor.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.