"Nyugtassuk meg egymást, jó?" - Berki Mazsi őszintén beismerte: sehogy se áll

Rohan az idő: már csak kevesebb, mint két hét, és itt a karácsony. Ez az időszak azonban kétségtelenül nagyon stresszes és fárasztó is tud lenni, mialatt zajlik a készülődés az ünnepre. Akik jól és gyorsan tudnak szervezni, azok mostanra már mindennel készen vannak: beszerezték az ajándékokat, áll a fa, ki van dekorálva a lakás... Sokan azonban még sehol sem tartanak, köztük Berki Mazsi sem, aki nemrég a közösségi oldalán fordult a követőihez megnyugtatásért.
Nyugtassuk meg egymást, jó? Őszintén irigylem azokat, akik már nemhogy félig, de egészben készen vannak a karácsonyi készülődéssel. Fa áll, ajándék megvan, sőt… Valakinél már be is van csomagolva. Közben én itt próbálom kideríteni, hogy van-e még valaki a „még sehogy sem állok” klubban… Vagy csak én maradtam egyedül?
- írta a közösségi oldalán a sztáranyuka, akit a rajongók igyekeztek megnyugtatni, hogy egyáltalán nincs ezzel egyedül.
Jelen! Semmi, se fa, se ajándékok, de úgyis megoldódik
- jelentette ki optimistán az egyikük.
Érdemes volt ide jönnöm. Megnyugodtam, hogy többen vagyunk
- jegyezte meg egy másik követő.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.