"Nyugtassuk meg egymást, jó?" - Berki Mazsi őszintén beismerte: sehogy se áll

Rohan az idő: már csak kevesebb, mint két hét, és itt a karácsony. Ez az időszak azonban kétségtelenül nagyon stresszes és fárasztó is tud lenni, mialatt zajlik a készülődés az ünnepre. Akik jól és gyorsan tudnak szervezni, azok mostanra már mindennel készen vannak: beszerezték az ajándékokat, áll a fa, ki van dekorálva a lakás... Sokan azonban még sehol sem tartanak, köztük Berki Mazsi sem, aki nemrég a közösségi oldalán fordult a követőihez megnyugtatásért.

Berki Mazsi beismerte: még sehol sem tart / Fotó: Szabolcs László

A követőihez fordult támogatásért Berki Mazsi

Nyugtassuk meg egymást, jó? Őszintén irigylem azokat, akik már nemhogy félig, de egészben készen vannak a karácsonyi készülődéssel. Fa áll, ajándék megvan, sőt… Valakinél már be is van csomagolva. Közben én itt próbálom kideríteni, hogy van-e még valaki a „még sehogy sem állok” klubban… Vagy csak én maradtam egyedül?

- írta a közösségi oldalán a sztáranyuka, akit a rajongók igyekeztek megnyugtatni, hogy egyáltalán nincs ezzel egyedül.

Jelen! Semmi, se fa, se ajándékok, de úgyis megoldódik

- jelentette ki optimistán az egyikük.

Érdemes volt ide jönnöm. Megnyugodtam, hogy többen vagyunk

- jegyezte meg egy másik követő.