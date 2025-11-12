Nem fogod kitalálni melyik a kedvenc meséje Berki Mazsi kislányának - Videó

Berki Mazsit az ország Berki Krisztián kedveseként ismerhette meg. Eljegyzésük és kapcsolatuk mindvégig a nyilvánosság előtt zajlott. Még közös kislányuk is a kamerák kereszttüzében jött világra.

Fotó: Szabolcs László

A kis Emmácska azonban már nincs úgy a reflektor fénybe, csupán anyukája oszt meg róla időnként friss híreket és mutatja meg a rajongók számára, hogyan cseperedik. Így láthatjuk angyali babából egészen tűzről pattant kislánnyá fejlődni.

Az idő pedig nagyon is rohan. A minap ünnepelte Berki Mazsi és Berki Krisztián kislánya a negyedik születésnapját. Ennek apropóján az édesanya a Mokka műsorában bukkant fel. A Tv2 reggeli műsorában olyan kulisszatitkokat is megosztott az édesanyja a kislányról, amit eddig nem lehetett róla tudni.

Berki Mazsi nemcsak a meglepetés születésnapról számolt be, hanem arról is, hogy melyik Emmácska kedvenc meséi.

„Fantasztikusan telt a születésnap. Nekem az volt a legfontosabb, hogy kislányom kívánságait teljesítsem. Székesfehérváron van Emma kedvenc játszóháza, ahol tavaly is ünnepeltünk, ő ragaszkodott hozzá, hogy idén is ott tartsuk. Jégvarázs és Lilo és Stich őrület van nálunk, így aznap reggel Elzának öltözött” - mondta a büszke édesanya, amit a Tények idézett.