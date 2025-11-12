Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Renátó, Jónás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nem fogod kitalálni melyik a kedvenc meséje Berki Mazsi kislányának - Videó

Berki Mazsi
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 12. 19:45
Berki KrisztiánkislányMokkaédesanya
K. C.
A szerző cikkei

Berki Mazsit az ország Berki Krisztián kedveseként ismerhette meg. Eljegyzésük és kapcsolatuk mindvégig a nyilvánosság előtt zajlott. Még közös kislányuk is a kamerák kereszttüzében jött világra. 

AC4I7629
Fotó: Szabolcs László

A kis Emmácska azonban már nincs úgy a reflektor fénybe, csupán anyukája oszt meg róla időnként friss híreket és mutatja meg a rajongók számára, hogyan cseperedik. Így láthatjuk angyali babából egészen tűzről pattant kislánnyá fejlődni. 

Az idő pedig nagyon is rohan. A minap ünnepelte Berki Mazsi és Berki Krisztián kislánya a negyedik születésnapját. Ennek apropóján az édesanya a Mokka műsorában bukkant fel. A Tv2 reggeli műsorában olyan kulisszatitkokat is megosztott az édesanyja a kislányról, amit eddig nem lehetett róla tudni. 

Berki Mazsi nemcsak a meglepetés születésnapról számolt be, hanem arról is, hogy melyik Emmácska kedvenc meséi. 

„Fantasztikusan telt a születésnap. Nekem az volt a legfontosabb, hogy kislányom kívánságait teljesítsem. Székesfehérváron van Emma kedvenc játszóháza, ahol tavaly is ünnepeltünk, ő ragaszkodott hozzá, hogy idén is ott tartsuk. Jégvarázs és Lilo és Stich őrület van nálunk, így aznap reggel Elzának öltözött” - mondta a büszke édesanya, amit a Tények idézett.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu