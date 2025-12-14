Bebe első közös karácsonyára készül szerelmével: „A legnagyobb ajándék vagyunk egymásnak!”

Bebe, azaz Abebe Dániel hónapok óta boldog párkapcsolatban él, Edinával az összeköltözésen sem gondolkodtak sokat, sőt, egy kiskutya is az életük része már.

Bebe énekesi karrierje mellett a magánéletében is révbe ért, Edinával idén lesz az első közös karácsonyuk (Fotó: Markovics Gábor)

Bebe elképesztően boldog

Az énekessel és kedvesével épp a Legénybúcsú című film premier előtti vetítése előtt beszélgettünk, ami kifejezetten autentikus abból a szempontból, hogy Bebének korábban volt már saját tapasztalata ebben:

Van fogalmam a legénybúcsúkról, hiszen nekem is volt már egy, de azon én főztem, és fogadtam a fiúcsapatot. Szerintem egyéni, hogy kinek mi fér bele egy legénybúcsún, én házigazda szerepben éreztem jól magam. Nem vágytam semmi pikáns dologra, ami ilyenkor jellemző.”

„Megvédte magát a veszekedéstől és a következményektől”- tette hozzá nevetve Edina, s bár egyébként a kettejük jövője tekintetében hasonló esemény egyelőre nincs kilátásban, a pár nagyon jó kedélyű és láthatóan elképesztő harmóniában, boldogságban vannak. Korábban úgy nyilatkozott, bár még csak hónapok óta vannak együtt, olyan érzés, mintha már ezer éve ismernék egymást. A zenész kedvese egyébként nem ismeretlen arc a szemfüles nézőknek: Mártoni Edina korábban szerepelt a népszerű valóságshow-ban A Nagy Ő-ben, illetve felbukkant, a Csajok, pasik, Balatonban is pár képkocka erejéig.

Bebe és Nagy Ő Edina nagyon boldogok egymással (Fotó: Török Gergő)

S hogy hogyan készülnek az első karácsonyukra?

„Már annyira megvan a hangulat, hogy fel is van díszítve a fa otthon, mi egy kicsit előre dolgoztunk. Persze ajándékok nincsenek a fa alatt, nem is lesznek, mi egymásnak vagyunk a legnagyobb ajándék

- árulta el a Back II Black énekese, amit Bebe párja is csak megerősített:

„8-9 hónapja vagyunk együtt és egész évben adunk egymásnak, persze jót is, rosszat is. Számomra egyébként klisé, hogy csak karácsonykor kell ajándékot adni. Ha valaki szeret valakit, akkor gondoskodjon róla egész nap, ne csak azon az egy napon. Az ünnep nem mindig akkor van, amikor előírják, hanem az tulajdonképpen bennünk van és ha ezzel boldoggá tudjuk tenni a másikat, akkor már mi magunk is boldogok vagyunk.”

Bebe elárulta, hogy egyértelműen a hétköznapi odafigyelést helyezik előtérbe mindketten.

„Egy csokor virág nem tudom, mennyire számít ünnepnek egy nő életében, de kapott már ilyet tőlem a drágám

- meséli csillogó szemekkel.