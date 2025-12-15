Hoppá! Ezzel foglalkozik Balogh Krisztofer a Megasztár után: „Hálás vagyok ezért a lehetőségért”

A Megasztár 2025 élő adásai tele voltak izgalommal. Színes egyéniségek gyűltek össze az élmezőnyben, köztük Balogh Krisztofer is, aki az első élő show-ból távozott, ám összességében úgy érzi, nyert a szerepléssel.
Balogh Krisztofer lapunknak elmesélte, hogy egyre szaporodnak a megkeresései, amikkel kapcsolatban mindig kikéri Tóth Gabi véleményét is.
„A Megasztár óta érkeznek a felkérések, és kérnek tőlem névre szóló dalokat is. Sok a lehetőség, és egyelőre nem tudom, hogy mire mondjak igent. Mindenképpen szeretném Gabi véleményét kikérni az ilyen döntések előtt, hiszen ő már nagyon jól rálát, hogy mit érdemes kipróbálni, és mit inkább elkerülni. A Megasztár miatt nagyon elfoglalt volt, de hamarosan a közös munkát is elkezdjük. Gabi még a műsorban megígérte, hogy visz majd magával a koncertjeire, támogatni fog a továbbiakban is” – lelkesedett a spiritualitásra nyitott Krisztofer.
Tóth Gabi Balogh Krisztofernek valóban megígérte az első élő adásban, hogy nem engedi el a kezét, és vinni fogja magával koncertezni. Nem ez lenne az első eset, hogy segít rajta: tavasszal az otthonába is befogadta a jóformán hajléktalanná váló fiút.
Krisztofer azóta rendezte a sorait édesanyjával, most pedig úgy tűnik, szent a béke otthon.
„Teljesen minden rendben van otthon! Csak a zenére koncentrálok. Írok saját számokat is, de még ki kell forrniuk, hogy kiadhatóvá váljanak. És sok spirituális dologgal foglalkozom” – árulta el a Megasztár döntőjében Ádám Attilának drukkoló énekes.
Krisztofernek a Megasztár alatt a titulusa „spirituális tanácsadó” volt.
„A Megasztár alatt is sokan kerestek fel, kértek tanácsot, és hála Istennek, tudtam is adni nekik. Az előadott dalommal is át tudtam adni a hitemet, azóta is hálás vagyok ezért a lehetőségért!” – mondott köszöntet Krisztofer, aki tevékenységét így jellemezte:
Spirituális tanácsadóként olyan üzenetet közvetítünk embereknek, amik Istentől valók, inspirációk, amik mások életét pozitív irányba terelhetik.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.