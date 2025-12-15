Hoppá! Ezzel foglalkozik Balogh Krisztofer a Megasztár után: „Hálás vagyok ezért a lehetőségért”

A Megasztár 2025 élő adásai tele voltak izgalommal. Színes egyéniségek gyűltek össze az élmezőnyben, köztük Balogh Krisztofer is, aki az első élő show-ból távozott, ám összességében úgy érzi, nyert a szerepléssel.

Balogh Krisztofer a Megasztár után sem hagy fel a zenéléssel, és spirituális tanításaival is segíti közönségét (Fotó: Máté Krisztián)

Tóth Gabi véleményét kéri ki Balogh Krisztofer

Balogh Krisztofer lapunknak elmesélte, hogy egyre szaporodnak a megkeresései, amikkel kapcsolatban mindig kikéri Tóth Gabi véleményét is.

„A Megasztár óta érkeznek a felkérések, és kérnek tőlem névre szóló dalokat is. Sok a lehetőség, és egyelőre nem tudom, hogy mire mondjak igent. Mindenképpen szeretném Gabi véleményét kikérni az ilyen döntések előtt, hiszen ő már nagyon jól rálát, hogy mit érdemes kipróbálni, és mit inkább elkerülni. A Megasztár miatt nagyon elfoglalt volt, de hamarosan a közös munkát is elkezdjük. Gabi még a műsorban megígérte, hogy visz majd magával a koncertjeire, támogatni fog a továbbiakban is” – lelkesedett a spiritualitásra nyitott Krisztofer.

Tóth Gabi Balogh Krisztofernek valóban megígérte az első élő adásban, hogy nem engedi el a kezét, és vinni fogja magával koncertezni. Nem ez lenne az első eset, hogy segít rajta: tavasszal az otthonába is befogadta a jóformán hajléktalanná váló fiút.

Krisztofer azóta rendezte a sorait édesanyjával, most pedig úgy tűnik, szent a béke otthon.

„Teljesen minden rendben van otthon! Csak a zenére koncentrálok. Írok saját számokat is, de még ki kell forrniuk, hogy kiadhatóvá váljanak. És sok spirituális dologgal foglalkozom” – árulta el a Megasztár döntőjében Ádám Attilának drukkoló énekes.

Balogh Krisztofer spirituális tanácsadóként tevékenykedik

Krisztofernek a Megasztár alatt a titulusa „spirituális tanácsadó” volt.

„A Megasztár alatt is sokan kerestek fel, kértek tanácsot, és hála Istennek, tudtam is adni nekik. Az előadott dalommal is át tudtam adni a hitemet, azóta is hálás vagyok ezért a lehetőségért!” – mondott köszöntet Krisztofer, aki tevékenységét így jellemezte: