Hoppá! Balogh Krisztofer kiállt a megasztáros Ádám Attila mellett – Mit szól ehhez Tóth Gabi?

A Megasztár 8 legmegosztóbb karaktere kétség kívül Ádám Attila. A borsodi fiatalnak hatalmas rajongótábora van, ám a szakmai zsűri – Herceg Erika kivételével – hétről hétre egyre keményebb kritikát fogalmaz meg vele szemben. Most kiderült, mestere mellett van még egy megasztáros, aki mellszélességgel kiáll mellette. Ő nem más, mint a Megasztár egyik első kiesője, Balogh Krisztofer, aki nagyon jó barátságot ápol Tóth Gabival…

Balogh Krisztofer nem titkolja, ki a kedvence a Megasztár döntősei közül: imádkozik Ádám Attila sikeréért (Fotó: Kovács Dávid / Bors)

A Megasztár Ádám Attila számára ugródeszka lehet a hírnév felé, bár tény, hogy a mesterek nem igazán támogatják, különösen Curtis illette negatív kritikákkal. Ám a rajongói a szavazataikkal a döntőig repítették, így Ádám Attila a Megasztár 8 győztese is lehet akár.

Ennek szurkol az első adásból kieső Balogh Krisztofer is. Tóth Gabi patronáltja a közösségi oldalán mondta el: szurkol, sőt, egyenesen imádkozik azért, hogy Ádám Attila legyen a nyertes!

Drága testvérem, hajrá, gratulálok, szívemből ünnepelve örülök, hogy a fináléban vagy! Hajrá, nyerd meg a Megasztárt! Imádkozom érted, melletted vagyok

– támogatta egykori versenytársát Krisztofer, aki tavasszal egy időre Tóth Gabihoz költözött, hogy rendbe szedje az életét.

„Számomra a Megasztár 2025: Ádám Attila”

Egyébként nem Balogh Krisztofer az egyetlen megasztáros, aki a fiatal borsodi fiúnak szurkol. Korábban a Megasztár 7 felfedezettje, Szilágyi József állt ki Ádám Attila mellett.

„Mindegyik versenyzőben van, ami tetszik, így nem szívesen emelek ki egyet. De nem titok, hogy Ádám Attilával érzek leginkább sorsközösséget. Ő is szegénységből jön, akárcsak én. Üzentem is már neki, leírtam, hogy kitartást, hiszen tudom, min megy át. A hátterem miatt rólam sem gondolták sokan, hogy helyem lenne a műsorban, nála pedig azt érzem, hogy indokolatlan bántásnak van kitéve mind a nézők, mind a mesterek részéről. Attila még kezdő, még most tanul. Nincs olyan zenei képesítése, háttere, mint néhány másik versenyzőnek, és így még inkább figyelemre méltó, hogy milyen alázattal és lelkülettel lép színpadra. És szerintem ez számít egy tehetségkutatóban. Hogy önmagunk maradjunk, hogy szívből énekeljünk, hogy a közönség tudjon azonosulni velünk. Emiatt számomra a »Megasztár 2025«: Ádám Attila. Akárhogy is alakul majd a verseny, ő mindenképp nyertes, és rá évek múlva is emlékezni fognak!” − nyilatkozta Szilágyi Józsi a Borsnak.