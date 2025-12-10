Lesújtó hír jött: meghalt Balázs Péter

Szerda reggel elhunyt Balázs Péter Kossuth-díjas színművész, a Szigligeti Színház korábbi igazgatója – közölte a színház a Facebook-oldalán.
Közleményükben azt írják, Balázs Péter 2007-től vezette az intézményt, amelynek összesen 14 éven át volt az élén, 2021 nyarán adta át a stafétát. A színház saját halottjának tekinti.
"Az ő vezetése alatt a színház, a társulat és a közönség számára is igazi otthonná vált.
Olyan hagyományokat teremtett — mint a Szilveszteri Gála —, amelyek országos figyelmet kaptak és amelyek generációk számára jelentettek felejthetetlen kulturális élményt.
Színházunk saját halottjának tekinti. A társulat, a város, a közönség és mindazok, akik szerették — gyászoljuk, és örökké hálásak vagyunk neki és mindig emlékezni fogunk Rá!
Drága Péter! Nyugodj békében! Munkád, lelked és szereteted tovább él a színpadon, a nézők tapsában és a színházunk falai között.
Ezt megígérjük Neked!"
