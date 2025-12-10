Balázs Péter halála porig sújtotta Pásztor Erzsit: "Kezdett jobban lenni..."

Balázs Péter halálhíre őszintén megdöbbentette legendás pályatársait. Pásztor Erzsi utoljára három évvel ezelőtt, Szinetár Miklós 90. születésnapján találkozott a színészóriással, aki akkor a gyógyulás útján járt. A színésznő most összetört a hír hallatán.

Balázs Péter halála az egész országot megrázta (Fotó: Bors)

Pásztor Erzsi összetört Balázs Péter halálhírét hallva

„Jaj de nagyon szerettem őt…! Ezt nem tudjuk megállítani… Édes apám… Pedig olyan jól nézett ki legutóbb. Balázs Péter tüneményes kolléga volt. Olyan régóta szerettem volna, hogy megkapja a Nemzet Színésze címet. Nagyon megérdemelte volna. Mindig a nevezettjeim között szerepelt. Azon a listán volt nálam, akik szerintem a leginkább megérdemelnék, vagy megérdemelték volna a legnagyobb tisztességet, ami egy színészt érhet. Sokat dolgoztunk is együtt. Vendégeskedtem a Vígszínházban és a Pisti a Vérzivatarban című darabban, aminek ő a címszereplője volt.

Imádtam a humorát és a kedvességét.

Hívott engem Szolnokra is, a Nyolc nőbe, amelyben Pesten is játszom, de már nem tudtam vállalni, mert a sok utazást már nem kívántam. Ugyanakkor sokáig hezitáltam, hiszen Balázs Péternek hatalmas vonzereje volt. Csodálatos színházat csinált. Remek színész és remek ember volt” – fogalmazta meg gondolatait Pásztor Erzsi, aki így folytatta: „Amit a Máthé Erzsivel csináltak éveken át, az olyan volt, amit díjazni kellett volna. Utoljára Szinetár Miklós kilencvenedik születésnapján találkoztunk és beszélgettünk egy kicsit. Akkor kezdett jobban lenni… Nemzedékek számára lehet őt példaként állítani, minden létező szempontból” – mondta a Kossuth-és Jászai Mari-díjas színésznő.

Pásztor Erzsi és Bodrogi Gyula is fájó szívvel búcsúznak legendás kollégájuktól és barátjuktól. Balázs Péter halála felmérhetetlen veszteség számukra is (Fotó: Bors)

Bodrogi Gyula: „Nem tudom elhinni és elfogadni sem...”

A Bors megkereste Bodrogi Gyulát is, akit nem csupán szakmai, de szoros baráti szál is fűzte az elhunyt Balázs Péterhez. A nemzet színésze címmel is kitüntetett élő legenda szintén megtörten nyilatkozott. „Ez borzalmas! Egyszerűen nem tudom elhinni és elfogadni, hogy nincs többé.

Mindenfelé játszottunk együtt. Rettenetesen szerettem őt.

Hihetetlenül jókedvű, életvidám ember volt. Egyszerűen most annyi mindent mondanék, hogy nem is tudom, hol kéne kezdenem… Persze tudtam, hogy beteg volt, de harcolt, és én abban bíztam, hogy győzhet…” – fogalmazott a nemzet színésze.