"Az angyalok színpadán él tovább a lelke" – így búcsúznak a rajongók Balázs Pétertől

December 10-én ismét feketébe borult a színházrajongók szíve: gyászhír jött, meghalt Balázs Péter.

Balázs Pétert rengetegen imádták Fotó: Máté Krisztián / Bors

Így gyászolják Balázs Pétert: Egy színésszel kevesebben hoznak mosolyt az életünkbe

Szerdán délelőtt jött a szomorú hír: elhunyt Balázs Péter. A volt színházigazgató, színművész és szinkronszínész 82 éves volt. "Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ma reggel örökre elaludt szeretett egykori igazgatónk, barátunk és példaképünk, Balázs Péter. Péter 2007-től vezette a Szigligeti Színházat — összesen 14 éven át volt a színház élén, amíg 2021. nyarán át nem adta a stafétát. Az ő vezetése alatt a színház, a társulat és a közönség számára is igazi otthonná vált. Olyan hagyományokat teremtett — mint a Szilveszteri Gála —, amelyek országos figyelmet kaptak és amelyek generációk számára jelentettek felejthetetlen kulturális élményt. Színházunk saját halottjának tekinti. A társulat, a város, a közönség és mindazok, akik szerették — gyászoljuk, és örökké hálásak vagyunk neki és mindig emlékezni fogunk Rá! Drága Péter! Nyugodj békében! Munkád, lelked és szereteted tovább él a színpadon, a nézők tapsában és a színházunk falai között" – írta a Szigligeti Színház.

Orbán Viktor barátként és bajtársként búcsúzott a művésztől. "Mély megrendüléssel értesültem Balázs Péter barátom haláláról. Nekem annyi feladatom maradt csupán, hogy bajtársként köszönetet mondjak az elmúlt évek munkájáért, emberségéért, és mindazért, amit értünk tettél. Mindent köszönünk!"

A közösségi oldalakat pillanatok alatt ellepték a búcsúposztok és kommentek.

"Az Angyalok színpadán él tovább szeretett és a csodálatos lelke" – írta valaki.

"Tombor Bözse után ment. Az örök világosság fényeskedjék neki" – utalt valaki a két évvel korábban elhuny Máthé Erzsi egyik híres szerepére, melyet Balázs Péter mellett formált meg. Párosuk valóban örök volt.

"Ismét egy nagy színésszel kevesebb van! Egy színésszel kevesebben hoznak mosolyt az életünkbe! Legyen könnyű a föld Neki. Az angyalok vigyázzak álmát!" – szól egy másik búcsúüzenet.