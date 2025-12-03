Brutális balesete után Pásztor Erzsi megint elesett! – "Jövőre már 90 leszek, az istenért!"

A rajongói okkal aggódnak Kossuth- és Jászai Mari-díjas kedvencükért, a már 89 éves színésznőért. Pásztor Erzsi balesete óta, amikor a válla sérült meg, ismét elesett! Szerencsére a lánya segíti, amiben kell.
Még sérülten sem bír ölbe tett kézzel üldögélni a mindnyájunk által szeretett színésznő! Születésétől kezdve tűzrőlpattant természetű, magánemberként és a szakmájában is mindig tevékeny volt. Szeptemberben egy utcai balesetben eltört a válla, pár napja pedig a háza előtti járdán botlott el. Ezúttal a kék foltokon kívül nem történt baja, ezért a Turay Ida Színházban és a Játékszínben is tovább játssza a szerepeit.
„Nem egyszerűek most a mozdulatok, ám a közönség szeretete minden bajt feledtet – kezdte kezdte Pásztor Erzsi állapotáról a hot! magazinnak. – Az előadások végén mindig elsírom magam: állva tapsolnak a nézők, szinte kézzelfogható a felém áradó szeretetük, és ez erőt ad!”
Erzsike ez év elején értesült arról, hogy vérszegénységben szenved, ami vashiánnyal jár. Hiába szeret jókat főzni és jókat enni, sokáig alig volt étvágya. Rengeteget fogyott, ami lassította a törött válla gyógyulását is.
Húsz kilót fogytam!
– panaszolta a színésznő.
„De még ilyen bicebócán is odaállok a tűzhelyhez, és összeütök valami egyszerűt. Heni lányom is hoz néha finom olasz ételeket, hogy én ne bajlódjak a főzéssel. Hál’ Istennek, mostanra visszajött az étvágyam, sok gyümölcsöt, zöldséget, édességet eszem, de egyelőre alig hízom. Gyenge vagyok, emiatt estem el mindkétszer. Végül is jövőre már 90 leszek, az istenért! Amúgy megvagyok, és a legjobb, hogy két hete lekerült rólam a szoros vállkötés, amit folyton hordanom kellett. Végre járhat már hozzám a gyógytornász. Remélem az, hogy ennyire stabilan „be voltam csomagolva”, segített, hogy jól összeforrjanak a csontjaim. De még sokáig óvatosnak kell maradnom.”
Szerencsére a művésznő egyetlen gyermeke ma ismét az édesanyja közelében él.
„Hatalmas ajándék a sorstól az, hogy megint a közelemben tudhatom a kislányomat – árulta el Erzsike. – 33 évig élt Olaszországban, ahová házasság révén került az első férje kapcsán, aki a két unokám apja. A gyerekek már nagyok voltak, amikor a szüleik lezárták a házasságukat. Később Heni újra férjhez ment, és a második vejem, aki szintén olasz, áldott jó ember volt, csak sokkal idősebb a lányomnál. Évekig szépen éltek, aztán ez a vejem rövid betegeskedés után váratlanul elhunyt. Mivel az unokáim addigra kirepültek, a szomorú tragédia után Heni végre hazaköltözött! Ez mindennap gyógyír a lelkemre; talán a testi nyavalyáim is elmúlnak tőle!”
