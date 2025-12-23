Lehullt a lepel: ez lesz az Ázsia Expressz új évadának helyszíne

Az Ázsia Expressz kétségtelenül egyike a TV2 legnépszerűbb műsorainak: nem csoda, hogy eddig már hat évadot élt meg, mi több, már bejelentették, hogy érkezik a hetedik széria is. A legutóbbi évadot idén augusztusban kezdték el vetíteni, és amely végül a Bódi testvérek, Hunor és Megyer győzelmével zárult, mialatt Malajzia és Indonézia egzotikus vidékeire kalauzolták el a nézőket. Bár túl sok információ egyelőre nem érkezett az új szériával kapcsolatban, arra nemrég fény derült, mi lesz a helyszín.
Annyit elárulhatok, hogy egyszer már kitekintettünk Ázsiából, jövőre pedig Brazília irányába fogunk menni, és a környéken meglátogatunk még egy-két országot. Az Ázsia Expressznek megint egy alkiadása lesz Dél-Amerika tekintetében, azt gondolom, hogy ez nagyon izgalmas lesz
- mondta el Fischer Gábor, a TV2 Média Csoport programigazgatója.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.