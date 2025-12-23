Lehullt a lepel: ez lesz az Ázsia Expressz új évadának helyszíne

Az Ázsia Expressz kétségtelenül egyike a TV2 legnépszerűbb műsorainak: nem csoda, hogy eddig már hat évadot élt meg, mi több, már bejelentették, hogy érkezik a hetedik széria is. A legutóbbi évadot idén augusztusban kezdték el vetíteni, és amely végül a Bódi testvérek, Hunor és Megyer győzelmével zárult, mialatt Malajzia és Indonézia egzotikus vidékeire kalauzolták el a nézőket. Bár túl sok információ egyelőre nem érkezett az új szériával kapcsolatban, arra nemrég fény derült, mi lesz a helyszín.

Fény derült az Ázsia Expressz új évadának helyszínére / Fotó: TV2

Most kiderült: itt forgatják majd az Ázsia Expressz új évadát

Annyit elárulhatok, hogy egyszer már kitekintettünk Ázsiából, jövőre pedig Brazília irányába fogunk menni, és a környéken meglátogatunk még egy-két országot. Az Ázsia Expressznek megint egy alkiadása lesz Dél-Amerika tekintetében, azt gondolom, hogy ez nagyon izgalmas lesz

- mondta el Fischer Gábor, a TV2 Média Csoport programigazgatója.