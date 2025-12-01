Bódi Hunor szakítani akart párjával: „Nem éreztem elég jónak magam”

A motivációs tréner őszintén vallott azokról az időkről, amikor komoly lelki válságon ment keresztül. Bódi Hunor, aki több tízezer ember elé áll ki nap mint nap, korábban önbizalomhiánnyal küzdött.

Bódi Hunor és testvére, Megyer párjaikra mindig számíthattak a nehéz időkben (Fotó: TV2)

Bódi Hunor kapcsolata egy hajszálon lógott

Hunor és testvére Bódi Megyer, Lékai-Kiss Ramóna – TV2 Titkok Ramónával című videó podcastjében vallottak nehéz gyermekkorukról és a munkájukban őket ért kudarcokról. A testvérpár elmondása szerint párjaikra mindig számíthattak, a nehéz időkben ők nyújtottak nekik támaszt, ám egyikőjük kapcsolata csupán egy hajszálon lógott.

Hunor és párja, Vareha Petra immár nyolc éve alkotnak egy párt, a kezdetekben azonban rengeteget dolgoztak kapcsolatuk megmentésén.

A motivációs előadó gyermekkori traumái, majd későbbi kudarcélményei miatt hosszú időn át küzdött önbizalomhiánnyal, amely rányomta a bélyeget párkapcsolatára.

A párkapcsolatunk elején nagyon nehéz volt az, hogy én önmagamat adjam, hogy egy férfi sírjon előtte. Ő mutatta meg azt, hogy nem gáz, ha önmagam vagyok. Tudom jól, hogy Petra mennyit segített nekünk abban az időszakban lelkileg

– mesélte Hunor.

"Nagyon durva dolgokat csináltunk, minden nap veszekedés volt. Nagyon sokszor leültem és én akartam vele szakítani amiatt, mert nem éreztem elég jónak magam hozzá és mondta, hogy neki a Bódi Hunorra van szüksége, arra aki én vagyok."

Bódi Hunor önbizalomhiánnyal küzdött éveken át (Fotó: TV2)

Bódi Hunor a szakítást fontolgatta

Petra kitartása és a közös munka azonban meghozta a gyümölcsét, a két fiatal hosszú ideje boldog kapcsolatban élnek, két közös kiskutyával. Hunor és Petra kapcsolata rendkívül szoros lett az évek során. A sztárelőadó elmondása szerint két ember van az életében, akikért bármit megtenne.

Nekem két ember van az életemben, akikért, ha azt mondanák meg kell halnom, meghalnék. Ez Petra és Megyer

– tette a szívhez szóló vallomást Hunor.

A Bódi Tesók életében a család jelenti a támaszt

A Bódi testvérek életében a család jelenti a legnagyobb támogatást, párjaik a kezdetek óta mellettük állnak.

„Ők soha nem mondták azt, hogy hülyeség, amit mi csinálunk. Soha nem mondták azt, amikor csődbe mentünk sem, hogy hagyjuk abba.”