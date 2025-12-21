Aurelio együtt focizik a kislányával: „Remélem, ha lesz második gyermekem, akkor majd ketten jöhetnek ellenem!”

A korábbi villalakóról bátran állíthatjuk, hogy apaként többször is jelesre vizsgázott. Aurelio gyereke igazán belevaló kislány, ehhez persze hozzá kell tenni azt, hogy Aurelio és párja, Niki is igyekszik mindent megadni neki ahhoz, hogy az egészséges gyermekkoron túl megfelelő nevelést is kapjon. Sofi nemrégiben kezdte az óvodát, és nagyon hamar ment neki a beilleszkedés.

Aurelio családja számára a labdarúgás szent (Fotó: instagram/aurelio_onorato_caversaccio/hot! magazin)

Aurelio és párja, Niki féltik a kislányukat

„Az a helyzet, hogy nagyon féltem a kislányomat, ezért döntöttünk úgy a párommal, hogy belevágunk a műfűprojektbe, és rendbe hozzuk a kertet.”

Az a tervem, hogy átalakítom az udvart, hogy tudjunk kint focizni!

„Az anyja nem akarja, hogy focista legyen, de egyre jobban imádja, sőt még Juventus-meccset is szoktunk nézni, ami külön boldogság. A párom, Niki különösen izgult, amikor a kislányunk elkezdte az ovit! Eddig magánbölcsibe járt, de Baján nincsen magánóvoda, így más helyet kellett keresnünk neki. Emiatt a társaság is új neki, de szerencsére jól kijön velük, ahogy én is a szülőkkel, és hamar megtörtént a beszoktatás is. Egyébként Sofi nagyon szépen fejlődik. Apám eszét örökölte” – mesélte korábban a hot! magazinnak Aurelio Caversaccio.

Aurelio börtön utáni életében teljesen másként áll a dolgokhoz

Nem véletlen az sem, hogy Sofi az apjától örökölte a labdarúgás iránti szeretetét: többször néztek már közösen Juventus meccset a csapat mezében. Arról nem is beszélve, hogy a kislány mennyire szereti a labdajátékokat. Nem mondunk újat azzal sem, hogy azok közül is a fociért rajong a legjobban.

„Ezért is várom, hogy elkészüljön a kert, mert akkor tudunk majd nagyokat focizni.”

Meg persze remélem, ha lesz második gyermekem, akkor majd ketten jöhetnek ellenem!

„Sajnos nehezen hagyom nyerni a lányomat. Igyekszem a nevelésébe azt is beépíteni, hogy vannak olyan helyzetek az életben, amikor lesznek nála jobbak. Az anyukája mindig mondja, hogy miért nem hagyom nyerni” – mesélte nevetve. „Memóriajátékban persze általában azért elver! Apaként azt gondolom, kár lenne elhitetni vele, hogy minden elsőre sikerül. Csomó szülővel beszélgettem már erről, és egyre többen azt az álláspontot osztják, hogy fontos bemutatni a gyerkőcnek az élet mindegyik oldalát, hogy minél kevesebb meglepetés érje.”