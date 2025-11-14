Aurelio kertje lángokban állt! – Tragédia is lehetett volna

Aurelio egy átlagos "meccs-nézős" napot tartott, de este már rendőrökkel és tűzoltókkal az otthonában töltötte az időt. A közszereplő az esti órákban egy telefonhívást kapott a szembe szomszédtól, aki figyelmeztette, hogy valami ég a kertjükben. Aurelio arra futott ki az udvarra, hogy lángolnak a kukák, amiket egyből eloltott.

Aurelio börtönben töltött évei alatt megtanulta, hogy ilyenkor nem szabad magánnyomozásba kezdenie (Fotó: Markovics Gábor)

Aurelio lapunknak elárulta pontosan mi is történt tegnap, ami miatt még mostanra sem tudott teljesen megnyugodni.

Igazából néztem az esti meccset, szerencsére a gyerek már aludt, és kaptam egy hívást a szomszédtól. Előtte már hallottam valami fura hangot, mintha nekirepült volna a függönynek egy madár, de amikor kinéztem, nem láttam semmit. Erre szólnak, hogy valami ég a kertben, amire egyből kifutottam és tényleg óriási lángok voltak a kukáknál

– mesélte a közszereplő.

Aurelio szerencsére gyorsan reagált

Amikor megláttam a tüzet, egyből eloltottam a kerti slaggal, és hívtam a rendőrséget. Két utcával arrébb van a kapitányság, így nem volt sok idő, amíg kiértek. Ők elmondták nekem, hogy garázdaságról lehet szó, de sajnos jártas vagyok ebben, és ez biztos, hogy ellenem irányult. Nem hinném, hogy valaki pont hozzám dob be véletlen egy gyúlékony eszközt

– árulta el lapunknak Aurelio. A tűzben édesanyja autója is megsérült, mivel a jobb hátsó oldala megolvadt a hő hatására.

Aurelio kislánya átaludta a tegnapi felfordulást (Fotó: Instagram)

A ValóVilág korábbi győztese azt is hozzátette, hogy kislánya is otthon volt, amikor történt az eset.

Nem értem, hogyan fordul meg valakinek ilyen az eszében, mivel köztudott, hogy van egy lányom is. Annak örülök, hogy már aludt, amikor itt voltak a rendőrök és szerencsére nem észlelt belőle semmit. Nem lennék ennyire nyugodt, ha ő is fenn lett volna. Viszont már sokat fejlődtem ahhoz, hogy tudjam, hogy nem érnek az ilyen emberek annyit, hogy visszamenjek a börtönbe. Teljesen rábízom a rendőrségre és a bíróságra a további részleteket, viszont ma délelőtt még kikérem a kamera felvételeket, mert az egész utca be van kamerázva

– mondta lapunknak Aurelio.

Aurelio rendkívül hálás szomszédjának

Szeretném megköszönni a szembe szomszédomnak, mivel ki tudja, mi lett volna, ha akkor nem telefonál. Nagyon hálás vagyok, hogy ilyen szomszédjaim vannak, és szerencsére jó a kapcsolat is mindenkivel az egész utcában. Ha nem hívott volna, akkor lehet édesanyám új autója teljesen leég a tűzben, de szerencsére nem így történt

– fejezte ki köszönetét a közszereplő. Aurelio tehát meglátta a pozitívumokat is a tegnap estében és innentől átadja a nyomozást a rendőrségnek.