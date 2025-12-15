"A régi lesz az új törvény" - ez történt Ákos koncertjén az Arénában - Galéria

Egy gyufaszálat sem lehetett leejteni december 13-án este Ákos koncertjén a Papp László Budapest Sportarénában. A körülbelül 12500 fő befogadására alkalmas létesítmény a 20 órás kezdés idejére teljesen megtelt. Fiatalok ugyanúgy tomboltak a küzdőtéren, mint az érettebb ifjúság képviselői az ülőhelyek valamelyikén.

Ákos újra varázsolt az Arénában (Fotó: László Mudra)

A kezdés erős volt: Legyen közös a bánat, közös a bűn és közös a feloldozás - énekelte Ákos az nyitódalnak szánt Indiántáncban. A Kossuth-díjas énekes, akinek életéről nemrég egy mozifilmet is bemutattak később elárulta, az idei koncert koncepciója az volt, hogy a több évtizedes karriert átölelő lemezek címadó dalai mindenképpen elhangzanak, a közönség legnagyobb örömére.

Ákos fontos üzenetet fogalmazott meg

Orbán Viktor is megosztotta Ákos videóját, amelyben kifejti, hogy a kellemetlenkedés helyett érdemes lenni inkább mindenkinek szeretni egymást ebben a kis hazában. „Sokfélék vagyunk, próbáljuk meg szeretni egymást, nem lesz könnyű” - mondta az énekes a koncertjén.

„Szeretettel azok felé, akik ma nincsenek itt. Akik nem jöttek el. Akik csak kellemetlenkedni próbáltak minden létező fórumon és keresztbe tenni ennek az egymásra találásnak, ahogy ez nekünk sikerült.

És mondjuk el szeretettel, hogy őket is ide várjuk, nem zárjuk ki őket ebből, ne féljenek tőlünk, nem akarunk rosszat senkinek. Jó lenne ha megértenék... Az igazság az, hogy kapok olyan üzeneteket, hogy mikor tűntök el már végre. Testvérek! Határozottan és szelíden, mondjuk ki, nem fogunk eltűnni, mi itt leszünk, egy hazában fogunk élni. Ez a kis haza elég tágas kell legyen ahhoz, hogy sokféle vélemény, sokféle világlátás, sokféle nézet elférjen benne.

Teljesen fölösleges örökké hadakozni ez ellen, ez mindig így volt, most is így van, és ez soha nem lesz másként. Sokfélék vagyunk, próbáljuk meg szeretni egymást, nem lesz könnyű. Azzal a tudattal szembesülni sem könnyű ám, hogy az új törvény, az nem lesz egyéb, mint a régi. A régi lesz az új törvény”