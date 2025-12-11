Ákos az Aréna koncertről: „Úgy éreztem, hogy mindent odaadtam magamból”

Nyakunkon az év vége, ami sokak számára az éves „zárójelentés”, vagyis számvetés elkészítésének ideje is. Ákos ráadásul ilyentájt adja éves rendes gigakoncertjét, ami egyébként is remek alkalmat kínál arra, hogy az 57 éves szupersztár visszakacsintson a mögötte álló 360 egynéhány napra. A Bors nem is annyira a számvetés részleteire kérdezett rá, inkább arra voltunk kíváncsiak, vajon a fiatal Ákos mert -e álmodozni arról a sikerről, ami mára már cáfolhatatlan és elvehetetlen.

Ákos Aréna koncertje már a sokadik lesz (Fotó: Bors)

Ákos: „El sem tudtam képzelni, hogy lesz még bennem sok-sok lemezre való dal”

„Az első szólóalbumom, az 1993-as Karcolatok elsöprő sikere kapcsán – huszonöt évesen – rémülten hívtam Samu barátomat telefonon. Ő nagyszerű basszusgitáros kollégám, nálam másfél évtizeddel idősebb, sokszor fordultam hozzá tanácsért. Kérdezte, mi a gond. Mondom: három lemezre akarnak velem szerződést aláíratni. Mire ő: csak előleg legyen! Én meg úgy éreztem, mindent odaadtam az első albummal, el sem tudtam képzelni, hogy lesz még bennem sok-sok lemezre való dal.”

Azt hiszem, a kezdő Ákos arra csodálkozna rá leginkább, hogy a szombati, Papp László Budapest Sportaréna koncert több mint három évtized szerzeményeiből merít.

„De a technika is pazarnak ígérkezik” – kezdte lapunknak a szombati stadionkoncertjére készülő Ákos, majd elárulta, mi az a rituálé, ami elvégzése nélkül soha nem lép ki a közönsége elé.

Ákos reméli, hogy a rajongói pontosan értik, mit üzen a dalain keresztül (Fotó: Mirkó István)

„Talán azt is látják, hogy én is esendő ember vagyok”

„Ima nélkül semmilyen jelentős munkába nem fogok. A zenekarral mindig összeállunk, és elmondunk egy fohászt, kérve az égi segítséget a munkánk tisztes elvégzéséhez” – tette hozzá a Kossuth-díjas zenész-előadó. Végül arra is rákérdeztünk, hogy ő maga ismeri-e a titkot, vagyis tudja-e, miért tartanak ki mellette évtizedek óta azok a rajongói, akik valamikor 1989-ben először hallották a pogóra hívó, refrénindító felszólítást: „Hát induljon a banzáj, essen szét a ház...!” „Erre a leginkább a közönség tudna válaszolni. Remélem, azért hűséges és összetartó ez a csapat, mert számukra is fontos dolgokról beszélek a dalaimban és egyéb megnyilatkozásaimban. Talán azt is látják, hogy én is esendő ember vagyok, nem azonosulok a sztárszereppel, nem bohóckodom kereskedelmi műsorokban. Fontos számomra az, ami az életfeladatom lett, hálás vagyok a figyelemért és lelkiismeretesen, odaadóan igyekszem dolgozni, nem spórolok az energiákkal” - zárta a beszélgetést Ákos.



