Vavra Bence elárulta, minek örülne a legjobban

Vavra Bence megannyi negyven pontos produkciója után az idei Sztárban Sztár All Starsban, a kilencedik élő adást már nem zárta négy tízpontossal. Ed Sheeran brit énekes bőrébe bújva az Azizam című dallal ugyanis nem vette le a lábáról a zsűrit. Ennek ellenére ő nem csügged, sőt! Úgy érzi, mindent kihozott produkciójából, amit szeretett volna. Jól érezte magát benne nagyon, azonban azt ő is elismeri, hogy ez a szám valóban nem érdemelt maximális pontot az előző, 40 egységes előadásait tekintve.

Sztárban Sztár: Vavra Bence Ed Sheeran bőrébe bújt a kilencedik adás során / Fotó: MEDIAWORKS / Bors

Az énekes a tizedik műsorra azonban már hátrahagyja a vöröshajú, kedves férfi szerepét, miután elárulta, a hétvégi, november 9-ei adásban az amerikai rappert, Vanilla Ice-t fogja majd alakítani, ami ismét kihívás lesz számára.

Vavra Bence: sok meló, kevés otthon töltött idő

A sok zsűri általi dicséretnek, negyven pontoknak, nézői szavazatoknak ára van: a sok felkészülési idő, ami miatt kevesebbet tud otthon lenni. Épp ezért arra a kérdésre, mi lenne Sztárban Sztáros túlélő csomagjában, a következőt válaszolta:

Teleportáló gép, hogy gyorsabban haza tudjak érni és akár az üres járatokban is tudjak több időt otthont tölteni, és egy tabletta, amivel az összes szöveget egyből meg tudom tanulni

- jelentette ki határozottan.