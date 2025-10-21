Koffeinbombaként robbant a színpadra: Vavra Bence őrült kávészerenádja felrázta a Sztárban Sztár közönségét

Ha a kávé életet lehel a hűvös, őszi reggelekbe, akkor Vavra Bence előadása volt a vasárnap esti triplapresszó: intenzív, felrázó és felejthetetlen. A Sztárban Sztár All Stars zsűritagjai és a nézők egyaránt lázba jöttek tőle, amikor a színpadon életre keltette Tommy Cash extravagáns világát.

A Sztárban Sztár színpadán hétről hétre lenyűgözi a közönséget (Fotó: Bánkúi Sándor)

A Sztárban Sztár All Stars zsűrije a tenyeréből itta a dalt

A Sztárban Sztár All Stars műsorban Vavra Bence legutóbbi alakulása ismét szenzációt keltett. Ezúttal az észt fenegyerek, Tommy Cash bőrébe bújt, és az Espresso Machiato című dalával tarolta le a nézőket. A különleges produkcióban, ahol lényegében szerenádot énekelt a kávénak, Bence újra bebizonyította, hogy képes bármilyen karaktert életre kelteni. A zsűri 40 ponttal jutalmazta, és a közönség szavazataival együtt az este győzteseként jutott tovább – immár a legjobb kilenc énekes közé kerülve ezzel.

A produkció után a Bors újságírója arról kérdezte az énekest, milyen viszonya van a kávéhoz, és mi inspirálta ebben a különös szerepben.

Szeretem a kávét, talán többet is iszom, mint kellene – de nem használ, ugyanúgy jól alszom utána

– nevetett Bence. Mint mondta, ez volt a kapcsolódási pontja Tommy Cash dalához: a zabolátlan energia és a kávé iránti szenvedély.

Arra a kérdésre, hogy volt-e az életében abszurd szerenád, azonnal egy emlékezetes pillanatot idézett fel, ami a legnagyobb meglepetésre, szintén a Sztárban Sztárhoz kapcsolódik.

A 2022-es műsorban Stohl Andrással a Grease ikonikus duettjét adtuk elő. A végén én kaptam fel őt Olivia Newton-John-ként, nem fordítva – ez volt talán az egyik legabszurdabb szerenád az életemben.

Bence alázattal kezeli a zsűri elismerő szavait (Fotó: Mediaworks Archív)

Stabilan gerinctelen

Vavra Bence Sztárban Sztár 2025-ös szereplése során láthatóan egyre komfortosabban mozog a legkülönbözőbb karakterekben. Hajós András tréfásan „gerinctelennek” nevezte őt, utalva arra, hogy bármilyen szerepbe képes belebújni. Bence szerint azonban mindez a kemény munkának köszönhető, s nincs igazán nagy titok.

Sokat autózom mostanában, ott tanulom a dalokat, utána jön a koreográfia, és természetesen mindig sok időt fordítok arra, hogy igyekezzek megérteni az előadó lelkét is. Vasárnap már nem gyakorlok, erre nagyon odafigyelek, csak hangolódom, hogy meglegyen az érzés, azonosuljak az általam formált karakterrel és a dal világával.

A mostani Tommy Cash-karakter különösen extrém volt, tele őrülettel és groteszk humorral – Bence mégis természetes könnyedséggel uralta a színpadot. A nyelvi akadályok sem jelentettek gondot számára, hiszen – ahogy ő fogalmazott – „ez a dal maga volt az őrület, így a szöveg is lényegében egy összevisszaság, különösebben mély mondanivaló nélkül”.