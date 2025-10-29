Sztárban Sztár: Vavra Bence 4 cm-es műkörmökkel hódított – Bevallotta, mit csinált a show után

A népszerű énekes, Vavra Bence nem először bizonyítja a Sztárban Sztár All Stars színpadán, hogy bármilyen szerepben képes maradandót alkotni. Ezúttal azonban nemcsak a hangja, hanem az öniróniája is főszerepet kapott.

A Sztárban Sztár múlt heti adásában Vavra Bencének a koreográfia nem okozott gondott, de a körme annál nagyobb kihívást jelentett (Fotó: TV2)

Sztárban Sztár: Bence három nappal a show előtt kérte a körmeit

A Sztárban Sztár All Stars múlt vasárnapi élő show-jában Vavra Bence ismét lenyűgözte a közönséget: Billie Eilish érzékeny és sötét világát hozta el a színpadra, extrém, többcentis műkörmökkel és hatalmas műszempillákkal kiegészítve. Miközben Péterffy Lili Lelle búcsúzott a mezőnytől, Bence biztos helyet szerzett a legjobb nyolcban. A produkció után a Bors újságírójának mesélt a kulisszatitkokról és arról, milyen kihívásokat tartogatott számára a nőies karakter megformálása.

Szerencsére használni nem nagyon kellett a körmöket, csak megfogni a mikrofont. De az biztos, hogy minden tiszteletem azoké a hölgyeké, akik ekkora körmökkel tudnak élni

– nevetett Bence, aki elárulta, három-négy centis műkörmöket viselt az adásban. Ez nem volt számára teljesen új élmény: korábban a Florence and the Machine produkcióban is hasonló körmöket kapott, de akkor csak az adás napján viselte őket, ami sok frusztrációt okozott számára. Most előrelátóbb volt.

Kértem, hogy három nappal korábban felkerüljenek a próbán, hogy legyen lehetőségem kipróbálni és időm megszokni. Az adás napján pedig közvetlenül a színpadra lépés előtt kerül fel, de amint vége lett az élő show-nak, magamnak tördeltem le mindet.

Korábbi szerepeiben maximum a magassarkú okozott kihívást (Fotó: Máté Krisztián)

„Nem frusztrálnak és stresszelnek a dicséretek”

A Sztárban Sztár zsűri most is lelkesen méltatta a produkcióját, különösen Hajós András, aki kiemelkedőnek nevezte Bence előadását. Korábban Liptai Claudia megjegyezte, tart attól, hogy a sok dicséret nyomásként nehezedik az énekesre. Bence viszont nyugodtan kezeli a helyzetet.

Nem frusztrálnak és stresszelnek a dicséretek. Mindig próbálok racionális és önreflektív maradni. Töltenek ezek a pozitív visszajelzések.

A műsor kulisszái mögött igazi közösségi szellem uralkodik, amit Bence különösen fontosnak tart.

Emberileg is nagyon passzolunk, mindenki motivált. Nem az számít, ki nyer, hanem hogy egymást húzzuk, és együtt hozzuk ki magunkból a maximumot.

A próbák során főként Horváth Tomival, Veréb Tomival és Freddie-vel tölt több időt, hiszen az öltözőik is közel vannak egymáshoz. De elárulta, a rohanós hétköznapokban Vavra Bence párjával és gyermekével is nehezen tud minőségi időt tölteni, ami természetesen a legnagyobb feltöltődést jelenti számára.