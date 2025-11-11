Összecsomagoltak és elhagyták az országot Vasvári Vivienék – fotó

Vasvári Vivien és férje ismét összepakolták bőröndjeiket, és szinte a valódi földi paradicsomba utaztak el közösen.

Férjével közösen utazott el Vasvári Vivien Fotó: Vasvári Vivien

Vasvári Vivien és férje kettesben utaztak el

Tündéri közös fotókat osztott meg a sztáranyuka férjével közös nyaralásukról, ahová még négylábú kedvencük is velük tartott. A házaspár ezúttal a mexikói Tulumot látogatta meg, ahol kettesben élvezték a kikapcsolódást.

Természetesen a tengerpart közelségével Vivien sem hagyhatta ki a lehetőséget, és mint arról korábban írtunk bikiniben mutatta meg formás alakját.