Összecsomagoltak és elhagyták az országot Vasvári Vivienék – fotó

Vasvári Vivien és férje ismét összepakolták bőröndjeiket, és szinte a valódi földi paradicsomba utaztak el közösen.
Tündéri közös fotókat osztott meg a sztáranyuka férjével közös nyaralásukról, ahová még négylábú kedvencük is velük tartott. A házaspár ezúttal a mexikói Tulumot látogatta meg, ahol kettesben élvezték a kikapcsolódást.
Természetesen a tengerpart közelségével Vivien sem hagyhatta ki a lehetőséget, és mint arról korábban írtunk bikiniben mutatta meg formás alakját.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.